U IVANJICI OD SVETA ODSEČENO OKO 100 KUĆA: Nevreme napravilo haos, u selu Vučak bujični potoci potpuno uništili puteve (FOTO)

Nevreme koje je prethodnih dana zahvatilo Zapadnu Srbiju najviše problema napravilo je na teritoriji opštine Ivanjica.

U selima podno planine Golija izlili su se bujični potoci i izazvali potpuno uništenje lokalne putne infrastrukture. U selu Vučak odsečeno od sveta je oko stotinu domaćinstava.

- Svake godine nam se dešava isto i to u letnjem periodu kada se najviše radi i kada voće i povrće mora da bude doveženo do kupaca, a mi ne možemo ni da izađemo iz kuće od potopa. U selu živi dvanaestoro dece uzrasta do dve godine, ali ima i starih i bolesnih i totalno smo nemoćni. Voda se izlila i odnela puteve, može da se kreće ali i to vrlo teško samo traktorima, ali ni te mašine ne mogu da prođu bez oštećenja kroz te bare i rupe. Ono što smo uspeli da oberemo od malina sada nemamo kako da transportujemo do kupaca, a selo Vučak je inače jedino selo u Ivanjici koje nema ni metar asfalta - rekao je meštanin Dragan Grujović.

Mehanizacija je već poslata na teren, ali situaciju dodatno mogu da otežaju nove najvljene padavine. Neprohodno je osam putnih pravaca.

- Stanje na terenu nije nimalo dobro, plaši nas što su najavili ponovni pljusak što bi moglo da dokrajči ono što smo sanirali do sada. Stanje u selima Gleđica, Vučak i Bratljevo je kritično, i trenutno smo poslali mehanizaciju da raščiste najkritičnije tačke na putevima u tim selima, trudimo se da puteve održavamo prohodnim, što nam je sada prioritet - kazao je Momčilo Mitrović predsednik opštine Ivanjica.

Pojedina sela ostala bez vode

Zbog izlivanja reke Moravice došlo je do kvara i na magistralnom cevovodu u mestu Međurečje, gde zbog smanjenog dotoka vode meštani Ivanjice na višoj nadmorkoj visini nemaju vodu.

- Celokupno vodosnabdevanje na teritoriji grada je umanjeno za 50 odsto. Nestašice su najviše osetila domaćinstva u višim predelima naše opštine. U pomoću su nam pritekle susedne opštine Čajetina, Arilje i Lučani koje su poslale svoje cisterne i meštani sada koriste tu vodu, ali apelujemo na građane da je racionalno koriste kako ne bi došlo do ozbiljnijih restrikcija i nadamo se će uskoro biti saniran i taj problem - dodao je Mitrović.

