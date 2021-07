SPAJA DVA ZVORNIKA: Stari most preko Drine otvoren za sve od 1. avgusta (FOTO)

Pešački most Kralja Aleksandra I Karađorđevića biće zvanično međunarodni prelaz od 1. avgusta i moći će da ga prelaze ne samo meštani Malog Zvornika i Zvornika (RS) nego svi građani Srbije i Bosne i Hercegovine. Ovo je odlučeno posle nedavnog sastanka delegacija Srbije i BiH, a sporazum su potpisali Aleksandar Vulin, ministar srpske policije, i Selmo Cikotić, ministar bezbednosti BiH.

Sporazum će omogućiti brži protok ljudi i robe i život građana sa obe strane Drine učiniti lakšim. Most koji je najkraća veza između dva Zvornika, koga meštani zovu Stari most rekonstruisan je pre skoro godinu dana i odmah je gradonačelnik Zvornika Zoran Stevanović pokrenuo inicijativu da se promeni status ovog graničnog prelaza i da se omogući slobodan prelaz za sve građane iz bilo kojeg mesta sa obe obale.

foto: Kurir/T.I.

Most je zbog rekonstrukcije bio zatvoren od kraja avgusta 2019. do 28. istog meseca prošle godine, za radove je Vlada Srbije izdvojila 600.000 evra, a deo novca Grad Zvornik. Na mostu dugačkom 150 i širokom nešto više od sedam metara pored ostalog su urađeni antikorozivna zaštita, pekare je, farbanje, zamena kolovozne konstrukcije i on je konačno doveden u odgovarajuće stanje.

foto: Kurir/T.I.

Podsetimo, Stari most je dva Zvornika spojio pre 92 godine, a svečano je otvoren u januaru 1930. u prisustvu kralja Aleksandra po kome je i nazvan. Inače, pre započete rekonstrukcije dnevno je bilo beleženo oko tri hiljade prelazaka što je potvrda njegove važnosti za meštane oba Zvornika, ali i mnogo šire.

Kurir.rs/T.I.