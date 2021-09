STANIŠA SE KUNE U SURUTKU, KAŽE TO JE NJEGOV ELIKSIR MLADOSTI: Šta mislite koliko mu je godina?

ČAČAK - Tokom epidemije korona virusa jedan od najprodavanijih proizvoda svakako je kozje mleko, koje se već dugo koristi i kao hrana i kao lek.

Za kozu se često kaže i da je to pokretna apoteka, a sve je više onih koji se odlučuju na uzgoj ovih životinja.

Lekovita svojstva mleka su skoro svima dobro poznata, međutim još jedan proizvod mnogo je zdrav, ali i mnogo tražen.

foto: RINA

„Kozja surutka pravi je eliksir mladosti i zdravlja, korisna je za sve organe i imunutet. Ima četrdeset procenata proteina u sebi, a mnogo je konzumiraju i sportisti za jačanje mišića i čitavog organizma. Koze gajim već 26 godina i nikad veća potražnja nije bila za njenim proizvodima.

1 / 4 Foto: RINA

Mleko se daje deci kod tegoba sa disajnim organima, ali mogu reći da je surutka još traženija i proizvod broj jedan kad su u pitanju koze“, rekao je za RINU Staniša Pavlović iz sela Trbušani kod Čačka.

Ovaj vitalni starac iako u devetoj deceniji života, kaže da kod lekara skoro nikad ne ide i smatra da svoje i zdravlje svoje porodice duguje upravo kozama. Nisu zahtevne životinje za uzgoj i veoma su profitabilne. Sve što pomuze proda tokom dana, ali i sva surutka ode „kao alva“. Njen način priprema je izuzetno lak i jednostavan.

"Odmah čim se pomuze, kozje mleko se prokuva, a zatim ide odmah na hlađenje i vraća se na šporet, dodaje se maja, ostavi se da odstoji, kada se napravi gruda to znači da je sir gotov. On se cedi celu noć, i to što se iscedi dobija se prvoklasna surutka. To je kao melem kada probate, slatkog ukusa, odmah osetite olakšanje i svežinu, čak vam se i svi receptori i čula aktiviraju" dodao je Pavlović.

foto: RINA

Dok litar mleka košta 150 dinara, litar surutke se kreće oko 100. Dnevno se može popiti nekoliko čaša. Staniša naglašava da mu pored surutke lekovi, ni antibiotici nisu potrebni.

„Vozio sam autobus i proputovao čitavu Evropu. U Nemačkoj sam video da tamošnji građani gaje i preko stotinu krava, a imaju jednu kozu koju muzu i mleko koriste samo za svoje lične potrebe“, dodaje Staniša.

foto: RINA

Kurir.rs/RINA