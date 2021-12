ISPLIVAO SNIMAK VLAŠKIH OBREDA! Zabeležen pre više od 30 godina predstavlja običaj koji i danas TERA STRAH U KOSTI (VIDEO)

Vlaški obredi i običaji dospeli su u žižu javnosti nakon emitovanja serije Crna svadba.

Snimak vlaškog obreda pomane star više od 30 godina, za svog dedu Jovu Šalarevića, kao i pomane na sedmu godišnjicu smrti, napravio je kinoamater iz Zaječara Ivan Jović.

foto: Kurir televizija

Bogatu gozbu na pomani čine razna jela, a posebno mesto imaju obredni hlebovi. Najčešće su ukrašeni simbolima od testa u kojima su pobodene velike sveće. Najbliža rođaka na vlaškom jeziku sve na trpezi namenjuje preminulom, tačnije šalje mu na simboličan način.

- Ima štapovi na toj pomani, imaju darovi, kupe od pogače. Od jedne kupe do druge kupe, ako ima tri kupe, to je tri godine. I tako do seda. Sedme godine stavljaju se dve pomane, stavlja se jedna pomana kao i svake godine, a druga pomana zove se bela pomana sa kojom se završava nekakav ciklus što se tiče tog pokojnika - kaže tvorac snimka Ivan Jović za Kurir televiziju.

foto: Kurir televizija

Osim hrane i pića pokojniku se namenjuje i garderoba, a u bogatijim krajevima čak i kuća. Najstarije žene nariču i pesmom ističu dobre osobine umrlog.

- Jelo se namenjuje tom pokojniku, pored sofre koja je bogato postavljena. Postavlja se novi lavor, peškir, stolica i sapun. To se podaje najbližem u samoj porodici to odelo, ali se namenjuje pokojniku.

foto: Kurir televizija

Pomana je nastala iz vere Vlaha da na onom svetu vlada glad, žeđ, tama, hladnoća i oskudica. Kako bi od tih pošasti zaštitili pokojnike, živi su kroz pomanu nastojali da svojim mrtvima pošalju najneophodije za njihov zagrobni život.

Do kraja nedelje, podsetimo, Kurir će kroz serijal tekstova približiti priču o verovanjima i tajnama magije i razotkriti brojne nepoznanice - saznaćete koje su to prema narodnom predanju nečastive sile, kako im se vračare priklanjaju, a kako suprotstavljaju, koja božanstva poštuju i šta čine da nesreću prenesu, a šta da ljudima pomognu u bolesti.

