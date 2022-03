DOK DRUGE MAŠTAJU O BUNDAMA I SEJŠELIMA, DIVNA IMA SAMO JEDAN SAN: Više od svega želi novu štalu za tridesetak krava! (FOTO)

BEOGRAD/TRGOVIŠTE - Divna Stanković iz sela Surlica, koje se nalazi u Opštini Trgovište, i u ovu godinu je zakoračila sa željom da sa suprugom Zoranom izgradi savremenu staju u koju će moći da drži oko tridesetak krava muzara.

Kaže da u tom slučaju, čim zajeseni, više ne bi morala da prodaje iz svoga stada deo krava simentalske rase zato što u postojećoj staji nema mesta da ih sve drži tokom zime. Ona se, takođe, nada da će dobiti subvencije odnosno novčana sredstava neophodna za izgradnju staje za koju je potrebno da izdvoje oko tri miliona dinara.

"Želimo da napravimo staju u koju ćemo i tokom zime moći da čuvamo tridesetak krava muzara kvalitetne rase. Tada ću moći prilikom muže da koristim i muzilicu i više neću morati da ih muzem ručno", kaže Stankovićeva za Agroklub.

Stankovići bi tokom zime sve njih mogli da prehrane bez problema jer u letnjim mesecima mogu na pašnjacima da prikupe dovoljno sena. Oni svoje stado krava čitavog leta, pa sve do kasne jeseni, izgone na pašu i to na livadama koje uzimaju od komšija koji su odavno otišli iz sela.

Pošto se u njihovom selu gotovo više niko ne bavi poljoprivredom i nema opasnosti da njihove krave nekome naprave štetu, oni ih u jutarnjim satima ispuste iz štale i same, u pratnji pasa, otprave na pašu, da bi se one opet same sa njima vratile kući tek predveče.

"Imamo mnogo dobar odnos i sa preostalim komšijama. To su mahom stari ljudi koji nam u zamenu za mleko ili sir ustupe svoje livade, a mnogi nam ih daju i besplatno samo da se ne bi zaparložile."

Sir koji ona pravi od kravljeg mleka veoma je tražen među kupcima u Trgovištu, ali i Vranju gde sa suprugom ima kuću.

"Sir koji pravim nikako ne može da bude loš jer su naše krave stalno na paši u ekološki čistoj sredini. Pokušavam da pratim i zahteve svojih mušterija tako da sam u poslednje vreme počela da im nudim i sir pomešan sa paprikom", kaže naša sagovornica.

I sada u zimskoj sezoni kada od 12 krava koliko drži u staji dobija manje mleka zbog toga što je većina steona ona se trudi da svima obezbedi po koji kilogram visokokvalitetnog sira. Kad god se nađe u ovakvoj situaciji ona uvek zažali što u postojećoj staji ne može da drži više krava. Kada se sa suprugom, posle njegovog radnog angažmana u Rusiji, vratila u Surlicu da se bavi stočarstvom imala je u planu izgradnju nove staje i povećanje broja krava muzara jer je potražnja za njihovim mlekom, sirom i mesom bila velika.

"Meso i mlečene proizvode koje porizvodimo na našem gazdinstvu, koje se nalazi na 1.300 metara nadmorske visine, su izuzetnog kvaliteta. To naši kupci odlično znaju i veoma često ne pitaju za cenu kada žele da ih kupe od nas”, naglašava naša sagovornica.

Stankovići su izgradnju štale stalno odlagali zbog mnogih neodložnih poslova oko kuće, a kada je jedan od dvojice sinova upisao elektroniku shvatili su da to jedino mogu da urade uz pomoć sredstava koje je za razvoj poljoprivrede počela da izdvaja njihova opština.

"Naš drugi sin voli veterinu i nadam se da će po završetku školovanja nastaviti posao koji smo mi započeli tako da nam je sada izgradnja staje i zbog toga veoma bitna."

Ona smatra da u selu u kome živi ima perspektive za svakog ko želi da radi. Leti dok se bavi stokom i pravljenjem sira ona ne propušta priliku da od svog tamošnjeg neprskanog sezonskog voća napravi slatko i džem koje takođe ume da ponudi svojim mušterijama. Pravi i melem od borovih iglica koji je blagodatan za one koji imaju problem sa upalom pluća.

Zimske dane prekraćuje pletenjem džempera, prsluka i čarapa sa predivnim šarama od vune koju nabavlja iz Novog Pazara. Između sijaset poslova koje ima u kući ona stigne da svoje ukućane počasti i bugarskom gibanicom koju leti peče ispod sača u crepuljama koje pravi njen suprug od mase koju čine zemlja crvenica, slama i voda, a koju dobije posle nekoliko sati gaženja nogama.

Kaže da u Opštini Trgovište odavno postoji ideja da se u Surlici otvori Škola u prirodi. Tada bi do njihovog sela stigao i asfalt, što bi, po njenom mišljenju preporodilo ne samo ovo selo već i čitav kraj oko njega.

Kurir.rs/Agroklub/Gordana Nastić