OSTATAK SRBIJE ZA OVU PITU SLABO ZNA ALI JAJČANIK S JUGA JE DELIKATES Retko zamiriše sokacima jer malo koja snajka ume da je umesi

TRGOVIŠTE - Opština Trgovište je od davnina u narodu poznata po čuvenim majstorima grnčarima koji su ovaj kraj nadaleko proslavili svojim proizvodima.

Otuda su mnogi ovu opštinu pohodili isključivo zbog kupovine ovih proizvoda. Neke je put znao da odvede i do porodičnog doma majstora grnčara gde su dočekivani kao najrođeniji rod.

Tada bi domaćice za iznenadne goste odmah krenule da mese pitu kako ne bi iz njihove kuće na dalek put otišli gladni. U takvim prilikama one bi uvek mesile pitu zvanu jajčanik zato što se brzo i lako sprema. A kada bi je ispekle u crepulji koju su njihovi muževi napravili od zemlje crvenice gosti bi je uz domaće kiselo mleko ili sir u slast pojeli, objavio je Agroklub.

To srećno vreme kada je u Trgovište znao utočište da nađe svaki dobronameran putnik namernik i kada se zbog njih pekla ova pita od koje su mirisali i mahalski sokaci pamti i Dragica Trajković iz sela Vladovce.

Ova pita, međutim, sada retko kada zamiriše zapustelim trgoviškim seoskim sokacima iz kojih su ljudi u potrazi za boljim životom davno otišli u bogatije krajeve.

Drugačiji recept za jajčanik: Pitu sa sirom bez kora

Pod naletom brze industrijske hrane ne prave je ni sadašnje mlade domaćice, ali gotovo sve one kada je negde probaju požele i same da je naprave. Neke su, međutim, ovaj recept brzo modifikovale po svom ukusu, a oni koji su jeli pitu napravljenu po njihovom receptu kažu da nije ni nalik jajčaniku. To zna i Dragica i zato ovu pitu mesi isključivo po receptu svoje bake. Mesi je obično kada je pritisne nostalgija za starim dobrim vremenima, ali i kada je neko zamoli da pokaže kako se pravi.

REKLI SU MI NIKO TI TO U ŠUMADIJI NEĆE JESTI A SAD TOLIKO TRAŽE DA MI FALI PAPRIKA: Srbija priča o piti koju samo Vladica pravi!

Često, kada je zamole, najneiskusnijim domaćicama pokaže i kako se prilikom sukanja kore u rukama drži i koristi "sukaljka". U takvim prilikama ona im često preporuči da što češće mese pitu jajčanik kako bi što pre mogle da savladaju tehniku mesenja.

foto: Youtube Printscreen

Ovako je mesi Dragica

OVDE MOŽETE POGLEDATI RECEPT U SLIKAMA

Kaže da najpre mlakom vodom zamesi testo od jednog kilograma brašna sa malo soli, kvasca i supene kašike ulja. Kada to uradi pusti da testo odmori pet minuta, a za to vreme spremi odgovarajuću tepsiju, jaja i u posebnoj posudi na šporetu otopi domaću svinjsku mast za premazivanje kora. Čim testo odmori ona od njega napravi 12 malih kravajčića.

Brašno, so, ulje, kvasac i naravno jaja

"Svaki kravajčić tanko rasučem u obliku tanjira, a potom premažem mašću, pospem brašnom i spojim. Na jednom mestu spojim šest rasukanih kravajčića, a na preostala dva po tri. Caku sa brašnom preporučujem svakom i redovno je koristim kako bih tokom pečenja dobila ukusnu, tanku i rastresitu pitu jajčanik", savetuje ova domaćica.

Dragica ističe da od šest spojenih kravajčića razvuče jednu veliku koru koja kada je stavi u podmazanu tepsiju obavezno mora da prekrije njene stranice. Ovako pripremljenu koru potom dobro premaže mašću i na nju odmah doda drugu manju, koju takođe dobro zamasti kako bi mogla da je prekrije trećom korom iste veličine.

"Treću koru ne premazujem mašću nego je prelijem sa tri umućena jaja. Kada to uradim od krajeva najduže kore napravim rub koga lagano formiram uz zid tepsije. Čim to uradim celokupnu pitu prelijem sa još tri umućena jaja i stavim je da se peče u šporetu na drva."

Dragica pitu prelije sa umućenim jajima i peče u šporetu na drva.

Kurir.rs/Agroklub/Gordana Nastić