MILICA JE HEROJ SOMBORA A IMA SAMO 15 GODINA: Spasla je baki život nasred ulice! Reanimirala je do dolaska Hitne pomoći

SOMBOR - Milica Nađ, petnaestogošnjakinja iz Sombora, pružila je ranu reanimaciju 80-godišnjoj Š.D. i tim herojskim potezom spasila joj život sve do dolaska Hitne medicinske pomoći.

Milica je u ispovesti za RTV objasnila okolnosti te neverovatne situacije.

„To se sve izdešavalo veoma brzo, u nekoliko sekundi videla sam da je u pitanju jedna baka koja je imala otvorene oči i raširene zenice, ali je bila u besvesnom stanju. Baku sam podesila u sedeći položaj, nakon toga sam se uverila da više ne diše, pa sam je stavila da leži, nakon toga sam je brzo skinula, digla sam joj majicu i počela da prekrštam naizmenično ruke i krenula sa reanimacijom, počela sam da joj dajem veštačko disanje...

Dok Hitna pomoć nije došla, uradila sam više serija kompresija, pored mene je bila žena iz ŠOSO koja je prišla da pomogne, ona mi je pomagala da održim reanimaciju sve dok ne dođe Hitna pomoć... smenjivale smo se....sve je to bilo veoma brzo...Baka je bila bez pulsa, kada sam joj povratila puls, ubrzo je stigla Hitna pomoć i oni su dalje preuzeli reanimaciju i baka je u bolnicu odvezena sa pulsom. Samo sam htela da pomognem, bilo mi je u cilju da je održim u životu...

Verujte mi, u tom momentu kada vidite da neko ne diše... odjednom sam se setila svih instrukcija sa obuke pružanja prve pomoći, koju sam prošla u somborskom Crvenom krstu i jako mi je drago što sam baki u tom momentu spasila život, verujem da bi svako to uradio“, ispričala nam je heroina Milica, inače učenica prve godine ekonomske škole u Somboru.

U somborskoj Opštoj bolnici „Dr Radivoj Simonović“ su za RTV rekli da se Š.D. iz Sombora, kojoj je petnaestogodišnja Milica spasila život, nalazi u koronarnoj jedinici i da se prati njeno stanje.

Milica je objasnila kako joj je to jutro počelo.

„Juče ujutro nešto pre osam časova majka me je vozila u školu, petak, poslednji dan škole u radnoj nedelji pred još jedan vikend. Pošto mama uvek pažljivo vozi, ona je ugledala ženu kako leži na trotoaru kod škole ŠOSO „Vuk Karadžić" na Apatinskom putu. Oko žene, koja je ležala, bile su još dve druge žene koje su stajale, a jedna od njih je pričala na mobilni telefon sa Hitnom službom.

Bez ikakvog dvoumljenja mama je brzo parkirala auto, a ja sam izletela iz auta kako bih što pre videla u kojoj meri je ženi potrebna pomoć. Videla sam da je u pitanju jedna starija žena, nečija baka...... Brzo sam dala legitimaciju Crvenog krsta jednoj od žena, koja je bila na vezi sa Hitnom službom da bi videla i prenela da sam ja neko ko je prošao obuku prve pomoći u Crvenom krstu, a onda je sve krenulo oko reanimacije“, kaže Milica.

Miličina majka Jasmina ističe za RTV da je Milica do sada više puta ukazivala ljudima prvu pomoć u raznim nekim mnogo lakšim situacijama, ali da do sada nije imala spašavanja i reanimacije.

„Milica je izletela iz automobila, nije se ustručavala da priđe baki.... Mene su preplavile sve emocije koje postoje u čoveku. Bila sam sigurna da moje dete zna šta radi. Opipala je baki puls...na ruci... na vratu, tek kada je uradila sve provere tako rutinski i brzo, rekla mi je da potražim lekove u torbi da vidimo da li baka možda nešto pije za srce.......pomogla sam joj da podigne baku, posle je pomogla žena iz škole, nije lako raditi kompresije kada spašavate nekome život u relanom životu...

Milica je to sve prošla na obuci sa lutkom....Milica nikada do sada u realnom životu nije bila u toj fazi da pruža pomoć nekome ko nema puls i da mora da se snađe...Srećna sam što je sve prošlo kako treba i što je ona ovo prošla i u realnosti gde je primenila znanje sa obuke...Pretpostavljamo da je baka imala srčani udar i ne mogu da vam opišem kakav je to osećaj, biti u takvoj situaciji.... Milici nije strano da ukazuje prvu pomoć za manje nezgode, bilo je takvih situacija, ali do sada je ovo bilo prvi put da se ovako reaguje...“, rekla je Jasmina Nađ.

U somborskoj Hitnoj službi ističu: „Prva karika u lancu je da očevidac započne osnovne mere oživljavanja kompresija na grudnu kost i davanje veštačkog disanja, jer se na taj način kupuje vreme do dolaska Hitne pomoći, koja dalje nastavlja sa pacijentom. Kada se od tri do pet minuta nekome pruži prva pomoć, jako su velike šanse za preživljavanje. U kojoj meri je važno odmah reagovati i imatu tu svest pokazalo se na primeru petnaestogodišnje Milice, koja je pružila pomoć starijoj ženi“, naglašava dr Milan Božina iz Hitne službe Doma zdravlja „Dr Đorđe Lazić“ u Somboru.

Preko 200 mladih prođe obuku iz pružanja prve pomoći u somborskom Crvenom krstu.

„Milica je volonter Crvenog krsta nepunih godinu dana, a do sada je pokazala da ima neverovatan osećaj za druge ljude, da je vredna, radna i dobar drugar svima. Ova situacija pokazuje koliko je značajno da svi građani, trebaju poznavati osnove pružanja prve pomoći i da mogu da reaguiju do dolaska službe Hitne medicinske pomoći", napominje za RTV Biljana Klipa, sekretar Crvenog krsta.

Milica iz Sombora je pozitivan primer humanosti koji treba slediti i kako treba reagovati, naročito ako ćete reakcijom nekome spasiti život.

