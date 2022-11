SANDRA IZ SUBOTICE JE "WELLNESS" ŠAMPIONKA: Uz podršku najbližih, sve je moguće

Subotičanka Sandra Đorđević, od nedavno može da se pohvali titulom prvakinje države u “Wellness” kategoriji bodibilding fitnesa. Fenomenalan rezultat ostvarila je zahvaljujući velikoj podršci svog partnera, prijatelja, trenera i roditelja, a kako kaže put do vrha je bio trnovit, pun izazova i još više odricanja. Iako se ceo život bavi sportom, pripreme za ovakav vid takmičenja poput bodibildinga, nisu nimalo lake. Uprkos rigoroznim treninzima i restrikciji kada je hrana u pitanju, ona je uspela da prevaziđe samu sebe i zgrabi titulu. Uspeli smo da porazgovaramo sa Sandrom za vreme njenog treninga, a evo šta nam je otkrila!

“U suštini ja sam se od malih nogu bavila sportovima poput karatea, tenisa, jahanja, pa čak i košarkom. Ja sam sa nekih 16 godina ušla u teretanu i sada sam sertifikovani personalni trener, nutricionista i takmičarka bodibildinga. Kada govorimo o bodibildingu, najveću podršku sam naravno imala od mog partnera i od mojih prijatelja, a roditeljima sam tek kasnije rekla jer nisam bila sigurna kako će oni tu da reaguju ali kada su oni ustvari videli da to stvarno nije tako kako generalno većina ljudi misli, onda su rekli svaka čast. Što se samog takmičenja tiče, bila je to neka vrsta izazova za mene i jednostavno sam htela da vidim dokle mogu to da guram i bilo mi je jako interesantno da probam. Biti državna prvakinja u “Wellness” kategoriji u bodibilding fitnesu je za mene neverovatan osećaj. Nisam ni mislila da mogu tako nešto da dostignem i jednostavno sam presrećna zato što sada znam da mogu još više. Put nije bio nimalo lak i jako je bitno da imaš nekoga pored sebe ko te podržava i naravno dobrog trenera koji će bitu tu za tebe.

1 / 4 Foto: Grad Subotica

Kad god da mi je bilo teško ja mom treneru pišem i onda on mene motiviše nazad. Svakako su tu naravno i moji klijenti sa kojima radim i oni me dodatno motivišu. Stvarno sam jako zahvalna i njima, a i zato i volim ovaj posao, zato što ja uživam u tome kada neko stvori neku dobru transformaciju, da li mentalno, da li fizički. Ljudi su srećni i mene to nekako dodatno motiviše zato što ja znam da je to zbog mene” izjavila je Sandra Đorđević za Subotica živi.

