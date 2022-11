ZAŠTO ŠKOLA NEMA KROV? Muke učenika u Donjim Nedeljicama, na nastavu moraju da idu u Brezjak (FOTO)

Zbog toga što njihova škola nema krov osam učenika i dva predškolca već gotovo dva meseca umesto u izdvojenom odeljenju u svom selu, Donjim Nedeljicama, nastavu pohađaju u pet kilometara udaljenom Brezjaku gde se nalazi osnovna matična škola "Mika Mitrović". Početkom oktobra počeli su radovi na rekonstrukciji krova, ali umesto da budu gotovi za dvadesetak kalendarska dana, kako je bilo predviđeno, škola je još uvek pokrivena samo celofanom, u dvorištu je skinuti crep i pripremljena krovna konstrukcija, ali nema majstora.

Pošto je posle novembarskih kiša zgrada bez krova prokisla uvukla se vlaga u unutrašnjost objekta u kome su umesto đaka u učionicama korita i kofe da sakupljaju vodu koja se cedi sa tavanice.

Milivoj Đurić, direktor škole, kaže da je u okviru kapitalnih letnjih investicija zbog dotrajalosti planirana zamena krova na školi, a na tender se javilo pet ponuđača i kao najpovoljniji izabrana je firma iz Beograda. Usledila je žalba jednog od zainteresovanih ponuđača koju je posle dva meseca Republička komisiji za zaštitu prava ponuđača odbila kao neosnovanu.

- Izvođač je u posao uveden trećeg i prema ugovoru trebalo je da radovi traju do 23. oktobra, ali je samo skinut krov. Škola je pokrivena celofanom, ali je kiša učinila svoje i nastala je šteta u učionicama. Izvođač je bio obavezan da zaštiti kompletnu školu za vreme izvođena radova, što očigledno nije uradio na odgovarajući način, nastala je šteta koju će morati da nadoknadi. Njihova objašnjenja bila su da će sve biti urađeno da bi se početkom novembra poslednji put pojavili na gradilištu i posle nekoliko dana smo shvatili da su ga definitivo napustili. Zbog neodgovornosti izvođača škola je raskinula ugovor sa njim i u toku je postupak izbora novog koji će nadamo se ovaj posao završiti – objašnjava Đurić uz napomenu da je sa izabranim izvođačem bio potpisan ugovor u vrednosti od 5,7 miliona dinara, a radove finansira grad Loznica.

On ističe da je za učenike, dva predškolca i učiteljice grad organizovao besplatan prevoz do Brezjaka, autobus po njih dolazi kod škole u Donjim Nedeljicama i posle nastave ih vraća na polazno mesto. To će trajati sve dok ne budu završeni radovi na njihovoj školi. Direktor očekuje da će posle izbora novog izvođača ukoliko budu odgovarajući vremenski uslovi posao biti gotov za petnaestak dana. Meštani su nezadovoljni što im zbog firme koja nije obavila ugovoreni posao deca putuju na nastavu i strepe šta će biti sa ionako starom školom ako bude još kiša, ili većeg snega pre postavljanja krova. Iz firme koja nije završila posao u telefonskom razgovoru su rekli da su predlagali da tavanica bude podaščana, ili zaštićena na drugi način jer su posle demontaže krova našli "plafon od trske i blata".Tvrde i da im posle uplate avansa nisu uplaćivana dodatna sredstva, iako im je rečeno iz grada da finansije nisu problem i zbog toga su prekinuli radove. To je, tvrde, shvaćeno kao da neće da rade pa je sa njima jednostrano raskinut ugovor.

Dok škola ne dobije krov deca će putovati do Brezjaka, a njihovi roditelji se nadaju da će sve biti završeno u decembru, pre nego što dođe zima i donese sneg i hladnoću. Kao i da će ih kiše zaobiđi bar dok je škola pod celofanom.

