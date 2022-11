ALARMANTNO! SMEĆE KOJE PLUTA LIMOM PRETI HIDROELEKTRANI: Uklanjanje traje danima, ali otpad iz Crne Gore stiže neprestano (FOTO)

Reka Lim gotovo sa svakom padavinom iz svog gornjeg toka i priobalja pokupi sav ljudski nemar u vidu nekontrolisanih divljih deponija i neorganizovanog odlaganja otpada i onda ga lageruje na prvoj ustavi što je u ovom slučaju Potpećko jezero.

Кoordinisana akcija "Srbijavoda" i Elektroprivrede Srbije na uklanjanju otpada sa lančanice, uz podršku opštine Priboj počela je juče, a otpad se transportuje na deponiju "Duboko" kod Užica.

Prema procenama stručnjaka iz "Srbijavoda" količina otpada iznosi od 10.000 do 15.000 kubnih metara đubreta sastavljenog od plastike i pet ambalaže, raznih metala, kućnih aparata i uređaja do značajnih količina drvne mase. Iako su padavine stale, a nivo jezera i samog Lima spao, otpad i dalje pristiže na lančanicu.

- U poslednjem većem dotoku beležili smo više od 600 metara u sekundi. Onda se sav otpad koji se na obali Lima od izvorišta, Plavskog jezera, pa do brane HE "Potpeć" pokrene. Ranije se zadržavao na samoj brani hidroelektrane. Sada, neka tri kilometra iznad same brane, imamo lančanicu koja je zadržala to smeće. Mislim da je ovo međudržavni problem jer veći deo otpada dolazi iz Republike Crne Gore - kaže direktor limskih hidrocentrala Predrag Šaponjić.

Iako se nagomilani otpad nalazi na delu Potpećkog jezera koji pripada opštini Priboj tu nema ni jednog kilograma smeća iz ove opštine.

Ministarstvo zaštite životne sredine Republike Srbije tokom prethodne dve godine preuzelo je značajne i konkretne mere na preventivi i saniranju uočenih takozvanih crnih tačaka - poput deponije Stanjevine na ulasku u Prijepolje, uklanjanje divljih deponija na toku Lima kroz Srbiju, saniranju dve trećine deponije u Druglićima kod Priboja i na kraju postavljanje rečnih pregrada, odnosno lančanica na reci Lim za zaustavljanje i prikupljanje plutajućeg otpada.

Da je to odličan projekat pokazalo se poslednjih dana kad, zahvaljujući poslednjoj barijeri smeće nije stiglo do same brane HE "Potpeć" čime bi se potpuno onemogućio rad ove elektrane, ali i drugih energetskih objekata u drinskom slivu. Jedan od problema je i to što deo ovog otpada ne završi samo na površini jezera.

- Jedan deo smeća potone. Zadržava se na ulaznim rešetkama građevine, smanjuje nam samu proizvodnju i u pojedinim slučajevima imamo havarijske zastoje. Tako da elektrana ponekad i danima bude van pogona, a sve je to šteta po Elektroprivredu Srbije - rekao je Šaponjić.

Zbog nepristupačnog prilaza mestu na kome se otpad vadi iz jezera, on se prvo tovari na manje kamione, a potom pretovara na šlepere i odvozi na regionalnu deponiju Duboko kod Užica. Na jezero su dopremljeni i čamci kojima se smeće gura do obale odakle ga bageri vade iz vode. Akcija će sigurno trajati nekoliko dana.

A da se ovakve slike ne bi ponavljale moraće da se obnove međunarodni pregovori svih relevantnih činioca susednih država kroz koje reka Lim protiče. Jer ako svi uredno počistimo svoje dvorište i smeće ne prebacujemo kod komšije ono će umesto u reci završiti tamo gde mu je i mesto, na deponijama. A reka Lim će ostati čista i istinska prirodna i turistička lepotica ovog kraja.

