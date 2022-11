SVAKA TREĆA ŽENA U SRBIJI VERUJE DA JE PORODIČNO NASILJE NAD ŽENOM PRIVATNA STVAR: Brankica Janković: Sramota je ne prijaviti!

U celom svetu 25. novembra obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i početak globalne kampanje “ 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” u kojoj učestvuje više od 100 država sveta i preko 1.700 organizacija.

Kampanju u Srbiji sprovodi Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL) ambasade SAD u Srbiji, uz podršku velikog broja organizacija koje se bave ovom temom, a aktivnosti se završavaju 10. decembra na Međunarodni dan ljudskih prava.

Ovogodišnja kampanja usmerena je na celokupno društvo i na podsećanje da svi moramo da imamo društvenu i moralnu obavezu da prijavimo saznanje ili sumnju na nasilje i da smo kao društvo spremni da pružimo podršku.

Nasilje nad ženama je rezultat rodnih stereotipa, rodne neravnopravnosti i kulturoloških normi. Problem nasilja nad ženama ostavlja ozbiljne posledice na društvo u globalu, ne samo na zdravlje i dobrobit same preživele. Svaki novi slučaj, otvara pitanje odgovornosti svih nas i spremnosti društva da prepozna, reaguje i stvori okruženje koje će pružiti podršku, empatiju i sigurnost.

Poražavajući je i podatak istraživanja Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS) da svaka treća žena u Srbiji veruje da je porodično nasilje nad ženom privatna stvar.

- Biro za međunarodnu borbu protiv narkotika i sprovođenje zakona (INL), ambasade SAD u Srbiji, u saradnji sa predstavnicima institucija, nevladinih i međunarodnih organizacija, započeo je godišnju kampanju u Srbiji sa ciljem da informiše građane o važnosti prijavljivanja nasilja. Tim povodom urađen je dokumentarac „Ne tiče me se, tiče se svih nas“, u kojem se obraćaju stručnjaci iz oblasti prevencije porodičnog nasilja, zaštite žrtava i zvaničnici institucija koje su zadužene da štite sve građane od bilo koje vrste nasilja, a posebno rodno zasnovanog nasilja.

U filmu se mogu videti scene iz društvenog eksperimenta koji je sproveden kako bismo zabeležili reakcije građana na nasilje nad ženama. I zato, nasilje ne može biti privatna stvar jer predstavlja jedno zlo u društvu koje utiče na sve nas. To je i cilj našeg filma, da već jednom stavimo zarez u rečenicu “ne tiče me se” kako bismo svi stali u zaštitu naših sugrađanki i rekli “ne, tiče me se...tiče se svih nas”, jer smo svi deo zajednice i jednako dužni da svakog pojedinca štitimo od nasilja i jednako obavezni da ne ćutimo - ističe Ivona Šišmanović, iz kancelarije INL, ambasade SAD.

Nasilje u porodici, partnerskog i ne-partnersko nasilje je ozbiljan problem koji nesrazmerno više pogađa žene i devojčice. Samo tokom snimanja dokumentarca desila su se tri femicida, a tokom ove godine bilo je ukupno 25 femicida.

- Pre 20 godina izmenama krivičnog zakona porodično nasilje je postalo krivično delo. Vidljiv je napredak u sistemu zaštite od nasilja, ali mi i dalje svake godine imamo veliki broj ubijenih žena. Tačno je da su zakoni važni i neophodni, ipak mnogo je važnije da kao društvo razumemo zašto na nasilje moramo reagovati, prijaviti ga i dati podršku žrtvama. Zabrinjavajuća je činjenica to što je za mnoge žene njihov dom postao najnesigurnije mesto za život, a posebno opasan trenutak za ženu je kada se odluči da napusti nasilnika.

Mnogo žena iz različitih društvenih grupa trpi nasilje, ali su starije žene, Romkinje i žene sa invaliditetom u dodatnom riziku i one se izuzetno retko usuđuju da prijave nasilje. Ono što kao pojedinci i kao predstavnici institucija moramo raditi je da razbijamo stereotipe i da pružamo podršku žrtvama porodičnog nasilja, bez osude i kritike.

U današnjem svetu, kada nasilje poprima različite forme i kada je sve prisutnije u digitalnoj sferi, gde postaje “nova normalnost”, ne smemo zaboraviti da je to kršenje ljudskih prava koji se ne sme tolerisati i pravdati, da je sramota biti nasilnik kao što je sramota to nasilje ne prijaviti - napominje Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti.

