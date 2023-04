SREMSKA MITROVICA: Prvi dan posle raspusta najmlađi su započeli učešćem u akciji ČEPOM DO OSMEHA

“Čep po čep i svačiji je život lep” je moto udruženja “Čepom do osmeha” koje je sa najmlađima održalo radionice u Sremskoj Mitrovici, kako bi im ukazali na pomoć koju pružaju svima, a pogotovo svojim vršnjacima, ukoliko odvajaju taj jedan, mali čep od plastične ambalaže.

Da podsetimo, ideja inicijative “Čepom do osmeha” jeste da svako može u kućnim uslovima da odvoji čep od plastične ambalaže, a nakon toga ih odloži za reciklažu u posebno obeleženim kutijama i posudama za otpad. Od prodaje čepova reciklerima, udruženja pomaže deci sa smetnjama u razvoju, kupovinom neophodnog pomagala za normalno funkcionisanje.

“Teme naših radionica su u suštini poznate: podizanje nivoa svesti o širenju empatije, isto tako i o širenju svesti, bitnosti i o važnosti zaštite životne sredine. Ja volim da kažem da je makar i jedan čep je jako jako bitan, a mi smo skupili mnogo čepova, pomoću kojih u suštini kupujemo pomagala, od sredstava kada nam recikleri uplate sredstva kupujemo pomagalo koje je zaista jako bitno tom detetu za koje je u tom momentu skupljamo”, rekla je Andrea Gašpar iz Udruženja građana “Čepom do osmeha”.

Zamenica načelnika Gradske uprave za socijalnu zaštitu i zaštitu životne sredine, Slađana Mirčeta, istakla je značaj za najmlađe, ali i životnu sredinu udruženja “Čepom do osmeha” čiji je radi Grad Sremska Mitrovica putem javnih konkursa: Kao Gradska uprava podržavamo inicijative ovakvog tipa. Udruženje građana “Čepom do osmeha” je ove godine kao i prethodne okupilo veliki broj dece koji takođe učestvuju u njihovim akcijama skupljanja čepova. Ovo je jedna humanitarna akcija i dosta je edukativna kako bi naši najmlađi sugrađani znali čemu to služi i bili bolji u očuvanju prirode. Da podsetimo da je ideja ove inicijative da svaki građanin koji želi da sačuva čep, može da donese u sve i jednu javnu ustanovu u gradu gde su opredeljene kutije za to, a namena će biti u skladu sa potrebama korisnika udruženja”, zaključila je Mirčeta.

