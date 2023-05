OD LJUBIČASTE DAME DO RUDARA: Drugi Internacionalni festival živih statua i uličnih zabavljača u Loznici (FOTO)

Ko je sinoć bio na lozničkom šetalištu mogao je sresti Gospodina sa monoklom i damu sa dvora, Rudara, Čovek sa knjigom, Ljubičastu damu, Ženu sa lirom, Crno-belu devojku, kao i Zlatnu i Mermernu statuu, učesnike dvodnevnog drugog Internacionalnog festivala živih statua i uličnih zabavljača koji je juče uveče otvoren u Loznici. Statue su najpre bile u Banji Koviljači, a danas će zabaviti posetioce Tršića.

Zabava je počela defileom od prostorija Turističke organizacije Loznice (TOGL) organizatora festivala, do pozornice ispred Vukovog doma kulture gde su statue predstavljene, a nastup imao duo izvođača "Alice in Wonder Band" koji izvode nesvakidašnju telesnu muziku.

Defile je predvodila grupa bubnjara "Sambansa" iz Novog Sada koja je bubnjevima dobro prodrmala Lozničane, a onda je direktorka TOGL Snežana Perić zvanično otvorila festival.

Najmlađi, a bogami i oni stariji, rado su se fotografisali pored dva štulaša iz Rumunije, a mnogima su interesante bile dve "polužive" statue Baka i Deka. To je bračni par Koen, rediteljka Emilija i glumac Koen, koji su stigli iz Izraela i prvi put su u Srbiji. Oni su su, kako rekoše, oduševljeni onim što su videli u lozničkom kraju, posebno prirodom i veoma "finim i prijatnim ljudima", svi su pažljivi i svako im se nasmeši tako da im se, rekoše, ovde "mnogo dopada jer su svi kul".

Statue su strpljivo pozirale, nepomične kao da su zaista isklesane od mermera ili bronze, a onda bi se pomerile tek toliko da posmatrači uz osmeh vide da su ipak "žive". Lozničani su pre fotkanja u posudu ispred statue ubacivali koju novčanicu, kao što je i red. Kristijan Al – Droubi, novosadski performer, nije prvi put u Loznici, a ponovo je pomogao organizatoru da program bude bogatiji.

- Tačno je, povećali smo broj statua, i kvalitet i kvantitet, imamo goste iz inostranstva gde je posebno zanimljiv bračni par Baka i Deka koji nisu klasične statue i mogli bi da prođu svugde, od Njujorka do Tršića. Imamo desetak klasičnih statua, tu su i štulaši, a ove godine smo prvi put napravili karnevalsku povorku sa bubnjarima. Oni uvek privuku ljude jer je taj ritam usađen u nama oduvek. Trudimo se da iz godine u godinu bude što bolje i generalno sam zadovoljan. Cilj mi je da ljudi ovde vide nove stvari, opipaju puls svetske animacij, i da se naše, statue iz Srbije pokažu – kazao je on.

Žive statue dugo stoje nepomične, onda naprave pauzu od desetak minuta pa ponovo zauzmu određenu pozu koju kako im ko priđe minimalno menjaju. One se osmehnu, sitno mahnu, pa nastave da budu "isklesane". Osim u živim statuama Lozničani su u nedelju mogli da uživaju i u svirci uličnih svirača, a vreme je poslužilo pa je poslednje aprilsko veče bilo kao naručeno za šetnju i druženje na šetalištu.

