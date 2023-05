BEOGRAD - Obilne padavine uzrokovale su poplave u pojedinim delovima Srbije.

Pripadnici MUP-a intervenisali su u više mesta, a evakuisane su tri osobe. Dve osobe su povređene tokom nevremena u Novom Sadu, a u Koceljevi je došlo do plavljenja desetak kuća. MUP saopštava da trenutno nema ugroženih.

U nevremenu koje je zahvatilo Novi Sad poplavljene su broje ulice, a u pojedinim delovima vojvođanske predstonice bilo je i grada.

Pod vodom su bile i neke saobraćajnice i u centru Koceljeve, kao i nekoliko domaćinstava. Izlili su se manji vodotoci.

Kako se podseća, nešto posle 19 časova jako olujno nevreme zahvatilo je Novi Sad. Brojne ulice su poplavljene, saobraćaj funkcioniše otežano, a u nekim delovima grada bio je i blokiran.

U pojedinim delovima vojvođanske predstonice bilo je i grada. Poplavljene su ulice i u centru Koceljeve, kao i nekoliko domaćinstava. Voda ugrožava školu i vrtić. Izlili su se manji vodotoci. Sve nadležne službe su na terenu.

U Srbiji danas pretežno oblačno i svežije, mestimično kiša

U Srbiji će danas biti pretežno oblačno i svežije vreme, mestimično s kišom, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Jutarnja temperatura biće od 11 do 14 stepeni Celzijusa, a najviša dnevna od 14 do 19 stepeni, javlja Beta. I u Beogradu će biti oblačno i svežije vreme, povremeno s kišom, uz slab do umeren zapadni i severozapadni vetar. Jutarnja temperatura će biti oko 12, najviša dnevna oko 15 stepeni.