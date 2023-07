NEVREME OPKOLILO DELOVE SRBIJE Snažni pljuskovi parališu puteve, Sava u Beogradu preti da se IZLIJE! RHMZ izdao upozorenje (VIDEO)

Nakon nekoliko toplih, letnjih dana u Srbiji, snažne grmljavinske nepogode opkolile su pojedine krajeve zemlje, a u narednih sat vremena konvektivna oblačnost na jugu Raškog okruga uslovljavaće jake pljuskove sa grmljavinom, velikom količinom padavina za kratko vreme, gradom i kratkotrajno olujnim vetrom i premeštaće se ka Rasinskom okrugu, upozorio je RHMZ.

U Trsteniku je odmah nakon sanacije štete od nedavnih poplava, danas ponovo počelo olujno nevreme.

Na snimcima koji se mogu videti na Instagram stranici 192 bujice blatnjave vode slivaju se niz trsteničke saobraćajnice.

Sudeći po snimcima na Tviteru, vodostaj Save počeo je da nadolazi, a samim očekuje se i nevreme u prestonici.

Stiže nevreme Beogradjani, Cunami na Savi🤦‍♀️ pic.twitter.com/CYG4oDHzex — Tea Selenic (@TSelenic) July 1, 2023

Nevreme je zadesilo i sve koji su se našli na autoputu Miloš Veliki, a vozači se jedva kreću.

Vreme narednih dana

U nedelju malo svežije vreme uz prolaznu kišu koja postepeno odlazi ka jugu uz prestanak padavina i razvedravanje u većini krajeva tokom popodneva i večeri. Samo na krajnjem severu Srbije može ostati suvo veći deo dana. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 13°C do 17°C, a maksimalna od 25°C do 27°C.

Uveče na severu pretežno suvo, a na jugu i delom u centralnim predelilma sa povremenom kišom koja prestaje do kraja dana. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C. Početkom naredne sedmice sunčano i toplo ili vrlo toplo sa temperaturama oko ili malo iznad 30°C.

U ponedeljak i utorak pretežno sunčano, suvo i toplije uz razvoj slabe prolazne oblačnosti. U sredu toplo uz razvoj oblačnosti sa sunčanim intervalima ali pojavom kiše ili lokalnih pljuskova povremeno.

Kurir.rs