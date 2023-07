MORA SE REDOVNO ČISTITI: Iz klima preti koksaki virus, koji napada srce, kao i bakterija legionela, koja izaziva jaku upalu pluća!

Napokon su nam došli letnji dani, koje smo svi željno iščekivali, pa se klima-uređaji uveliko koriste. Međutim, oni koji ih nisu očistili rizikuju da dobiju koksaki virus, koji napada srce, i bakteriju legionelu, koja izaziva jaku upalu pluća, upozoravaju sagovornici Kurira!

Neodržavanje uređaja nosi veliki zdravstveni rizik, s obzirom na to da se u unutrašnjosti ovih aparata kriju mnogi alergeni, gljivice, bakterije, ali i virusi. Kako se navodi na sajtu VMA, legionarska bolest mnogo je češća leti zbog veće izloženosti ljudi izvorima bakterije koja živi na vlažnim mestima - klimama i bazenima.

Primarijus opšte prakse dr Biserka Obradović navodi za Kurir da se među bakterijama koje vrebaju iz klime nalazi i legionela, koja izaziva upalu pluća.

- Bakterija ima u nekim stajaćim vodama i klimama, gde se gomila i dosta raznih alergena, pogotovo sada, kada je sve veći broj ljudi osetljiv na njih. Zato je bitno da klimu redovno čistimo i održavamo. Posebno je važno dobro očistiti te mrežice jer su prepune masnoća, koje lako skupljaju bakterije i viruse - objašnjava dr Obradović.

Dodaje da se te bakterije, kada dođe do paljenja klime, izduvavaju i mi ih udišemo.

- Zavisi kako će ko odreagovati, neko će dobiti neku bakterijsku, neko virusnu infekciju, neko možda i upalu pluća zbog legionele. Mogu se dobiti svi virusi koje je neko uneo spolja, uključujući koksaki. Dovoljno je da ih strujanje vazduha izbaci i neko će ih udahnuti i inficirati se, posebno ljudi slabijeg imuniteta. Koksaki je opasan zato što napada mnoge organe, a najviše srce, izazivajući velika oštećenja na tom organu i u mišićima.

Opasnost od infarkta i kolapsa

Razlika u temperaturi maksimum 10 stepeni

Dr Obradović ističe da razlika u temperaturi spolja i unutar prostorije ne sme da bude veća od 10 stepeni:

- Ne sme se naglo ulaziti sa visoke temperature u prostoriju s nižom, jer može doći do sužavanja krvnih sudova, a samim tim i do infarkta. Isto i obrnuto, kad idemo iz hladnog u toplo, dolazi do naglog širenja krvnih sudova i može doći do kolapsa. Najbolje je da razlika u temperaturi bude od 5,6 do 10 stepeni.