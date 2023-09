PSI LUTALICE U KLADOVU SVE AGRESIVNIJI: Ovog čoveka je napao čopor, spasao se na lukav način

Problem pasa lutalica u Kladovu je dobio sasvim novu dimenziju. Napadi su svakodnevni, osnovci zbog toga nose elektrošokere, kao i većina meštana, a neki su uvek naoružani motkama, kišobranom…

- U gradu imamo nekoliko čopora koji konstantno napadaju ljude, decu,prolaznike, bicikliste. Zaista skoro svi imamo elektrošokere, ali postoji i jedan način da psi pobegnu. Naime, psi su prečesto (nažalost jer su ljudi krivi što su psi na ulici) gađani kamenjem, i psi lutalice bukvalno znaju da, kada se čovek sagne, dohvati kamen i gađa ih. Zbog toga mnogi napadnuti meštani primenjuju taktiku da odglume da se saviju i uzmu kamen. Čim vide da se čovek spušta i rukom dodiruje trotoar, psi se u momentu razbeže jer su ubeđeni, iz iskustva, da će biti kamenovani - kaže nam jedan Kladovljanin.

Na slikama se vidi baš takav slučaj. Čovek je hodao centrom grada, baš prekoputa hitne službe, a čopor ga je napao iz čista mira. Kada je čovek podigao nogu da ih šutne, oni su navalili na njega još jače. Ali, čim se čovek sagnuo, psi su se razbežali.

1 / 6 Foto: S.B.

Inače, Kladovo ima manje od 9.000 stanovnika, tako da se prema statistici svaki 60-ti meštanin javio nadležnima zbog ujeda, a cifra ljudi ili dece kojima su psi samo naneli ogrebotinu, ili pocepali pantalone je mnogo veća. Ovo nam potvrđuju i lekari iz kladovske bolnice.

- Nedavno se desilo da su se u roku od 20-tak minuta u hitnu službu javile tri osobe, jedan biciklista kome je pas ujedima iskidao tetive na nogama, i dve devojčice koje su imale ujede na potkolenicama. Jednu smo devojčicu ušili, drugoj samo sanirali i previli ranu koja nije bila duboka. Izujedani čovek nam je ispričao da se vraćao od zubara, seo na biciklu i odmah je dotrčao pas koji ga je ujedadao za noge, čovek je pao sa bicikla, počeo da viče, ljudi su se okupili, izašao je i zubar iz ordinacije u kojoj je ovaj čovek bio, i uspeli su da psa oteraju - kaže nam jedan medicinski radnik bolnice u Kladovu.

foto: S.B.

Sve troje koji su se javili u bolnicu bili su napadnuti u samom centru grada. Da deca nose elektrošokere potvrdili su nam anonimno čak i neki lekari, profesori, policajci...

- Evo, moja žena i tašta imaju elektrošoker, ja ponekad nosim štap. Dete nam je malo, u vrtić ga vodi baka, ali da je starije i samo ide u školu verovatno bih mu kupio – kaže nam jedan lekar tamošnje bolnice. Za napade pasa meštani Kladova isključivo krive svoje sugrađane ’neljude’’ koji su ih izbacili, možda još kao štence, na ulicu.

- Tačno je da se ljudi boje, pa svaki drugi, treći dan neko ode u bolnicu zbog ujeda. Pre oko godinu dana prolazio sam kraj školskog dvorišta i video jednom klinca kako u ruci drži nešto crno, neki aparat. Prišao sam mu i pitao šta mu je to, mada sam i sam prepoznao, a on je odgovorio ’’Pa elektrošoker, kupila mi baka zbog lutalica, ne može uvek da me prati i čeka iz škole’’. Odmah mi je palo na pamet, šta ako se ovaj dečak naljuti na druga, pa ga pecne... sada skoro svaki drugi meštanin nosi elektrošokere, bili su da se kupe i u kineskoj radnji. A oni koji nemaju ovaj aparatić, imaju drvene motke što se može videti na svakom koraku jer mnogi ljudi hodaju držeći ih, ili noseći kišobran za odvranu - kazao nam Saša Petrović iz Kladova.

Kurir.rs/S.B.