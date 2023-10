OPSEDNUTI PAPRIKAMA I KRATKOM KOSOM: Elizabet iz Kanade otkrila šta joj je čudno u Srbiji i kako se razočarala zbog KAJMAKA VIDEO

Elizabet Ružeri rođena je u Kanadi, živi u Torontu i putuje po svetu, a trenutno boravi u Srbiji.

Na društvenoj mreži TikTok objavljuje video snimke i iskustva iz Srbije, a gostovala je u jednom podkastu "U sitne sate" na Jutjub kanalu "Tv Zona plus", gde je više govorila o svom životu u Nišu i tome kako je doživela Srbiju.

- Ovde svi deluju iznenađeno kada im kažem da mi se sviđa Niš, da je prelepo. Ljudi su zaista srdačni i ljubazni, tako je tiho sve. Sve je jednostavno i to je ono što mi se najviše dopada. Plus neke smešne stvari - rekla je ona uz osmeh i detaljnije objasnila o čemu se radi.

- Naišla sam na ribe u tržnom centru i bilo mi je fascinantno to što mogu prosto da idem i nahranim ih, akvarijum prepun riba, to me je učinilo najsrećnijom. Snimam sve to da bi moji prijatelji mogli da vide šta sve radim ili i da moja porodica na gde sam.

foto: TikTok/jesuiselixir

Otkrila je i šta joj je posebno bilo čudno kada je stigla u Srbiju.

- Ja sam zavisnik od kafe, ulazeći u pekaru očekujem kafu ali to nije slučaj ovde. Ono što mi je bilo čudno jesu i frizure i paprike. Kada sam prvi put došla nisam znala zašto sve bake nose džakove paprika, što su ljudi ovde opsednuti paprikama ali se ispostavilo da je sezona ajvara, a zatim kratke vojničke frizure. Jedini ljudi koji imaju kod nas takve frizure su vojnici. Šetam okolo i pitam se zašto svi imaju kratke frizure, gde je kosa - objasnila je ona.

Rekla je da voli jednostavnost i da joj se to u Srbiji posebno sviđa.

- Čudno je ali kada živiš u velikom gradu, tu je uvek gužva i samo rad, rad. Ovde mogu da izađem kad god hoću, da sednem u kafić i uživam kad god poželim. Možete da usporite i uživate u žvotu, zato mi se sviđa Evropa - objasnila je ona.

Takđe je iznenadilo i to što na stadionima nema alkohola, a ima ga na svim drugim mestima.

Rekla je i da joj je sledeća destinacija Italija, a nakon toga možda i Bugarska, ali isto tako kaže i da postoji ocija da se vrati u Niš.

Elizabet je otkrila i koju je reč na srpskom prvo naučila.

- Prva reč koju sam naučila na srpskom je "živeli", a znam i da je kontakt očima bitan. Naučila sam sve o rakiji. Ako si bolestan - rakija, ako si dobro - rakija, ako ispraćaš ljude - rakija.

Rekla je i da nije naučila dosta reči ali je istražila hranu.

- Ćevapi su sjajni, navukla sam se na kajmak i verovatno naljutila ceo internet. Bila sam razočarana, htela sam isti koji smo našli na Zlatiboru. Nisam našla ali je bilo čudno. Ulazim u mini market kasno i pitam da li imaju kajmak. Rekli su da imaju ali to je bio samo neki krem, ne ono što sam htela. Nisam to očekivala i izvinjavam se što sam to nazvala kajmak - ispričala je Elizabet.

Rekla je i da joj se posebno sviđa to što se u Srbiji oseća bezbedno.

- Bila sam u više od 100 zemlja. Postoji razlog što nosim prsten dok putujem, kako bih se malo zaštitila. Ovo je prvi put da mogu sama da se vratim kući i da ne moram da brinem da li me neko prati do stana. Imam sopstveni prostor u klubu, veom je sigurno sve ovde, osećam se sigurno - naglasila je ona.

- Deca šetaju ulicom, idu sami u školu, očevi su uključeni u njihove živote. Igraju se bezbedno ispred zgrade. Ovde viđate očeve u parkovima, možda će zbog ovoga da se naljute očevi u Kanadi, ali tako je, ovde postoji porodična zajednica.

Na jednom od videa koji je objavila na TikToku, otkrila je i da joj je posebno čudno to što ljudi zapravo čekaju da pređu ulicu na pešačkom prelazu.

