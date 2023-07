"10 STVARI KOJE MRZIM U SRBIJI" Britanac sve objasnio: Volim vašu zemlju, ali ovo me baš nervira! Zbog jednog BAŠ IMA MUKE (VIDEO)

Popularni engleski jutjuber Stjuart Dejvis poznatiji kao "Birmze", 2021. godine došao je u Srbiju jureći svoje snove i u njoj i ostao.

Kako svoj Jutjub kanal koristi da sa svojim pratiocima podeli utiske o našoj zemlji i samoj prestonici, tradicionalnoj sprskoj hrani... sada je na red došao i video u kome govori šta je ono što ne voli kod nas.

Na svom zvaničnom Jutjub kanalu koji broji više od 10 hiljada pratilaca, nedavno je objavio video o stvarima koje mrzi u Srbiji i privukao pažnju mnogih. Kako je objasnio, iako mnogo voli Srbiju, smatra da nigde nije idealno, pa tako ni u Beogradu, gde se nalazi.

"Nigde na svetu nije savršeno, koliko god da volim Srbiju, ovde ima stvari kao i svuda koje mogu da se poprave. Evo mojih 10 stvari koje mrzim u Srbiji", napisao je on u opisu svog videa.

Šetajući uz Dunav, Birmze je objasnio da je pod "mrzim" ne smatra da išta zaista mrzi, već da se radi o stvarima koje ga nerviraju i kojima nije oduševljen.

"Prva stvar koja me nervira, svakako se dešava često. A to su situacije iz gradskog prevoza. Video sam starijeg čoveka, koji je imao oko 90 godina, ušao je u autobus i pogodite šta, mlađi dečko koji je sedeo blizu nije ustao. Rekao sam tom detetu 'postoji li ikakva šansa da ustaneš' a on me je potpuno ignorisao. Viđao sam to i u drugim zemljama, ali kada ne ustanete starijoj osobi ili trudnici, to je zaista odvratno.

Sledeća stvar je parkiranje. Parkiranje deluje kao zaista veliki problem u velikim gradovima. Bio sam do Novog Sada pre nekoliko nedelja i kao i u Beogradu, nismo mogli da nađemo parking duže vreme. Parkiranje je noćna mora!

Kad smo kod automobila, saobraćaj je još jedan problem. Kada sam dolazio ovde neki su me upozorili na to, ali mislio sam da je kao u drugim većim gradovima, ali da, ovde je to zaista problem. Nekad mi iz Zemuna do centra grada treba 20 minuta, što zaista mislim da je previše.

Onda, prevaranti koji se predstavljaju kao taksisti. Uglavnom ne koristim taksi, ali nekad vam ovde zaista zatrebaju. Jedan mi je uzeo oko 3.000 dinara za vožnju od 10 minuta. Da li je video da sam stranac ili ne, pitanje je, ali to je preterano.

Sledeće, troškovi toalet papira. Da ne zvučim smešno, mnogi kažu da je Engleska preskupa i to je ok. Ali čini mi se da se ovde za običan toalet papir plaća duplo ako ne i tri puta više nego negde u Londonu", obajsnio je on.

Situacije iz klubova i barova su mu najgore

Onda se dotakao jedne stvari, za koju verujemo da u Srbiji niko ne vidi kao problem.

"Tu su problemi sa noćnim klubovima i barovima. U mom slučaju, posebno sa barovima. Jedno veče seo sam u baru u centru grada, konobaru rekao da ću naručiti kada mi stigne prijatelj kog sam čekao, na šta mi je on odgovorio da ne mogu da sedim na tom mestu jer je rezervisano. Šta ako mi treba toalet, da li je i on rezervisan, to mi je potpumo pomutilo um. Problem sa barovima i noćnim klubovima je što trebamo da se družimo, a ne da se odvajamo.

Sledeća stvar je nepažnja kada vodite psa u park. Mislim da je sebično kada ne pokupite sve ono što je pas ostavio za sobom. Ne viđam to često, ali da baš se iznerviram kada vidim nered" rekao je on u svom Jutjub kanalu.

Onda se našalio te rekao da ga nervira što je Srbija zaista zemlja koja će vas naterati da dođete, provedete kvalitetno vreme ali i potrošiti velike pare.

"I stvar koja me najviše nervira jeste zavisnost o Srbiji. Što sam više gledao videe o vašoj zemlji, što sam više upoznavao ljude i istraživao je, toliko sma više trošio novca ovde i dobijao želju da ostanem", zaključio je Jutjuber.

Mnogi su mu u komentarima rekli da zapravo sve što je rekao nije pogrešio, i da se zapravo radi o konstruktivnoj kritici a ne o mržnji. Takođe, bilo je i drugih stranaca koji su se javili a koji su objasnili da su ili bili, ili planiraju da dođu u Srbiju, ali da su, bez obzira na neke negativne stvari, oduševljeni Srbijom.

(Kurir.rs/Blic)