ŠABAC SVE BLIŽI LOZNICI: Počelo asfaltiranje budućeg brzog puta (FOTO)

LOZNICA – Lozničani sa nestrpljenjem čekaju završetak radova na budućoj brzoj saobraćajnici koja će Loznici približiti ne samo Šabac, već i Rumu, Novi Sad i Beograd. Ovih dana je Goran Vesić, ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, izjavio da će ove godine biti završena 54 kilometara brze saobraćajnice od Šapca do Loznice, a sudeći po situaciji na terenu, u lozničkom kraju, tako će i biti.

Na delu saobraćajnice na području Loznice užurbano se radi, a zacrneo se i prvi asfalt na delu novog puta u Lozničkom Polju i Lipničkom Šoru koji će imati četiri kolovozne trake, po dve u oba smera i zaobilaziće sva naseljena mesta kroz koja sada prolazi magistralni put M-19. Lepo vreme ide na ruku izvođačima radova, kamioni tutnje gore dole, nekoliko valjaka ravna asfalt, tu su asfaltni finišeri, a bageri sa većim brojem radnika u ataru Lipničkog Šora rade na uređenju rečnih korita koja prolaze ispod brzog puta.

- Valja će nam ovaj put i te kako. Do Šapca ćemo umesto sata stizati za 30 minuta, stisneš gas, sto na sat i samo vozi. Često putujem do Novog Sada i znam koliko vredi ono parče auto-puta od Šapca do Rume, a tek kad ovo bude gotovo ima da bude milina putovati. Bukvalno ćeš moći da skokneš do Petrovaradina na kafu i vratiš se kući. A kad bude gotov i Fruškogorski koridor biće sve još brže, bolje i lakše – kaže jedan mlađi meštanin susednog sela Jelav, koji je čuo da je počelo asfaltiranje pa došao lično da se uveri kako ide posao.

1 / 6 Foto: Kurir.rs/T.Ilić

Kako je ranije saopšteno brzi put Loznica-Šabac imaće po dve kolovozne trake u oba smera, tri kružne raskrsnice, Loznica sever, Lipnički Šor i Lešnica, šest mostova, četiri propusta za prolaz kanala i osam prelaza preko njega. Podsetimo, komercijalni ugovor za izgradnju auto-puta Ruma-Šabac i brze saobraćajnice Šabac-Loznica potpisan je sa azerbejdžanskom kompanijom Azvirt, a radovi su zvanično startovali 5. decembar 2019. godine. Brza saobraćajnica Šabac-Loznica imaće oko 55 kilometara i deo je projekta koji ima još dve deonice, auto-put Šabac-Ruma, otvoren sredinom oktobra prošle godine, od oko 22 kilometara i most preko reke Save od 1.327,5 metara. Na brzi put i auto-put Loznica-Šabac- Ruma nadovezuje se Fruškogorski koridor koji povezuje Novi Sad i Rumu (45,4 km), a čini ga i tunel kroz Frušku goru, što će činiti ukupno 122,4 km nove saobraćajnice. Završetkom brzog puta Lozničani će umesto sat vremena upola brže stizati do Šapca dok će im do Beograda trebati, kako se procenjuje, nešto više od 70 minuta.

Konture buduće brze saobraćajnice u lozničkom kraju sve su jasnije, a lepo vreme koristiti se da se što više posla obavi i predstojeće jeseni otvori put koji će žitelje ovog dela zapadne Srbije približiti Mačvi, Sremu i Vojvodini kao i njih sa BiH, odnosno istočnim delom Republike Srpske.

Kurir.rs/T.Ilić