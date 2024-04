URUČENE NAGRADE POBEDNICIMA KONKURSA "NAŠ VOJNIK, NAŠ HEROJ": Tema je bila Velike bitke Velikog rata" (FOTO)

Pobednicima tradicionalnog konkursa namenjenog osnovcima „Naš vojnik, naš heroj“ juče su uručene nagrade u Velikoj ratnoj sali Starog Generalštaba. Tema ovogodišnjeg nagradnog konkursa u kategorijama srpski jezik, likovna kultura i tehnika i tehnologija bila je „Velike bitke Velikog rata”.

Najkreativnijima u kategoriji od petog do osmog razreda nagrade je uručio vršilac dužnosti pomoćnika ministra odbrane za ljudske resurse Siniša Radović, a nagrađenim osnovcima od prvog do četvrtog razreda priznanja je dodelio državni sekretar Ministarstva prosvete prof. dr Ivica Radović.

Govoreći o značaju ovog, već tradicionalnog, konkursa pomoćnik ministra Radović rekao je da se njime pobeđuje zaborav i izrazio zadovoljstvo jer se nagrade uručuju u susret obeležavanju Dana Vojske Srbije.

- Prvi svetski rat obeležio je ne samo našu istoriju, nego i istoriju sveta. Uspomene na pretke i našu istoriju naš su ponos i ne smeju biti zaboravljene, jer danas smo ovde zahvaljujući njima. Njihova hrabrost i upornost su nam najbolji dokaz da je u životu sve moguće. Upravo je iz tog razloga ovogodišnja tema „Velike bitke Velikog rata“. Hteli smo da podsetimo na velike bitke poput Cera, Kolubare i na kraju veliku pobedu srpske vojske i države - istakao je pomoćnik ministra Radović.

foto: Ministarstvo odbrane

On je rekao da su učenici kroz svoje radove prikazali kako oni vide vojnike, ali i prošlost i budućnost.

- Ove godine stiglo je više od hiljadu radova iz srpskog jezika, likovne kulture i oblasti tehnike i tehnologije i mi smo zahvalni na ovako velikom interesovanju. Na nama starijima je velika odgovornost da decu vaspitavamo, obrazujemo i napojimo rodoljubljem - rekao je pomoćnik ministra Radović i zahvalio učenicima na učešću na konkursu i poželeo da ostanu dobri đaci i da istraju na putu školovanja i obrazovanja.

Čestitajući pobednicima, ali i svim učesnicima konkursa, državni sekretar u Ministarstvu prosvete prof. dr Ivica Radović, podsetio je da je konkurs svojevrsna promocija vojnog poziva, ali i način da se mladim naraštajima približe tradicionalne i nacionalne vrednosti.

- Ideja se, pre svega, temelji na potrebi da se učenici podstaknu da razmišljaju o slavnoj istoriji svoje zemlje, uzvišenim moralnim vrednostima koje čuva i uzdiže tradicija naroda kom pripadaju. Učenici su pozvani da sopstvenim stvaralaštvom, rečju, likovnim izrazom, tehničkim i tehnološkim znanjima i veštinama daju svoj vredan doprinos upoznavanju istorije, slobodarskih tradicija našeg naroda i da na kreativne i originalne načine iskažu svoja viđenja o velikim oslobodilačkim bitkama Velikog rata - rekao je državni sekretar u Ministarstvu prosvete Radović.

foto: Ministarstvo odbrane

Među osnovcima koji su nagrađeni je i Vukašin Đošić, učenik trećeg razreda Osnovne škole „Ljupče Nikolić“ iz Aleksinca, koji je prvi u kategoriji tehnika i tehnologija. Kreativni Vukašin nije krio zadovoljstvo svojim učešćem na konkursu.

- Radio sam prezentaciju u kojoj sam prikazao bitke na Ceru, Kolubari, a predstavio sam i Solunski front. Inspirisalo me je to što me je deka zvao „Oko sokolovo“ i nisam znao šta to znači, ko je to i kad sam istražio došao sam do Velikog rata. Nisam očekivao nagradu, veoma mi znači, mislio sam možda dobijem treću ili drugu – bio je iskren Vukašin.

Ove godine još jedna nagrada otišla je u OŠ „Ljupče Nikolić“, jer je Vukašinov drugar iz odeljenja Matija Rakić osvojio drugo mesto sa prezentacijom Kolubarske, Cerske i Bitke na Mačkovom kamenu u Prvom svetskom ratu.

foto: Ministarstvo odbrane

Za uspehe aleksinačkih osnovaca veoma je zaslužna njihova učiteljica Nataša Bogdanović iz OŠ „Ljupče Nikolić“ koja je istakla da je ponosna što su njeni učenici, u kategoriji tehnika i tehnologija, osvojili nagrade.

- Ponosna sam što sam njihovu kreativnost i interesovanja umela da ispratim i to nam je zauzvrat dalo ove lepe nagrade. Na časovima digitalni svet i vannastavnim aktivnostima bavili smo se različitim kompjuterskim programima, na kojima su učenici usvojili veštine i znanja i to su primenili. Uz moje mentorstvo uspeli su da naprave projekte koji su se pokazali kao odlični na ovom konkursu - rekla je učiteljica Nataša Bogdanović ističući da su njeni đaci i prošle godine osvojili nagrade na konkursu “Naš vojnik, naš heroj”.

Osim učenicima, komisija koju su činili predstavnici Ministarstva odbrane i Ministarstva prosvete, nagrade je dodelila i nastavnicima razredne nastave i predmeta iz kojeg je đak izradio rad.

Mladi autori najkreativnijih radova i njihovi mentori nagrađeni su besplatnim sedmodnevnim boravkom u objektima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije namenjenim za odmor i rekreaciju na Tari, u Vrnjačkoj Banji i Moroviću.

foto: Ministarstvo odbrane

Na ovogodišnjem konkursu „Naš vojnik, naš heroj“ u uzrastu od prvog do četvrtog razreda, u kategoriji srpski jezik, prvo mesto i nagrada za najbolji literarni rad pripala je Davidu Matejiću, učeniku četvrtog razreda OŠ „Mića Stojković“ iz Umčara, koji pohađa istureno odeljenje u Dražnju, i učiteljici Nadi Mlinar. Drugo mesto osvojile su Vila Sokolović, učenica četvrtog razreda OŠ „Radoje Domanović“ iz Vranja, i učiteljica Ana Mikić, dok je treća nagrada dodeljena Davidu Mitroviću, učeniku drugog razreda OŠ „Vuk Karadžić“ iz Prilužja, i učiteljici Zorici Minić.

U kategoriji likovna kultura šampionsku poziciju osvojile su Vasilija Šćepanović, učenica četvrtog razreda OŠ „Đura Jakšić“ iz Paraćina, i učiteljica Jelena Blažević. Na drugom mestu bile su Helena Planinčić, učenica trećeg razreda OŠ „Desanka Maksimović“ iz Priboja, i učiteljica Snežana Nikolić, a na trećoj poziciji našli su se Aleksa Mirković, učenik drugog razreda OŠ „Jovan Grčić Milenko“ iz Beočina, i učiteljica Zorica Adamek.

U kategoriji tehnika i tehnologije u navedenom uzrastu nižih osnovaca pobedio je Vukašin Đošić, učenik trećeg razreda OŠ „Ljupče Nikolić“ iz Aleksinca, sa učiteljicom Natašom Bogdanović. Drugu poziciju zauzeli su Matija Rakić, učenik trećeg razreda OŠ „Ljupče Nikolić“ iz Aleksinca, i učiteljica Nataša Bogdanović, a treće mesto osvojile su Helena Nedimović, učenica prvog razreda OŠ „Dimitrije Todorović Kaplar“ iz Knjaževca, i učiteljica Gordana Janevska.

foto: Ministarstvo odbrane

U uzrastu starijih osnovaca u kategoriji za srpski jezik prvonagrađeni su Katarina Mitošević, učenica šestog razreda iz OŠ „Vuk Karadžić“ iz Crvenke, i nastavnica Jelena Kerekeš. Drugo mesto osvojile su Nikolina Keković, učenica osmog razreda OŠ „Vožd Karađorđe“ iz Leskovca, i nastavnica Irena Keković, dok su na trećoj poziciji Janja Bojović, učenica sedmog razreda OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ iz Aleksinačkog Rudnika, i nastavnica Marija Petrović.

Prva nagrada za likovnu kulturu u ovom uzrastu pripala je Staši Andrejević, učenici osmog razreda OŠ „Vera Radosavljević“ iz Negotina, i nastavnici Sanji Radosavljević. Drugonagrađene su Lucija Ćućuz, učenica šestog razreda OŠ „France Prešern“ iz Beograda, i nastavnica Tanja Đokić, dok su treću poziciju zauzele Dunja Ivanović, učenica petog razreda OŠ „Vožd Karađorđe“ iz Leskovca, i nastavnica Anđelka Savić.

Šampionsku poziciju u kategoriji tehnika i tehnologije zauzeli su Aleksandra Jović, učenica sedmog razreda OŠ „Branko Radičević“ iz Vranja, i nastavnik Zdravko Veličković. Drugo mesto pripalo je Vojinu Andonoviću, učeniku sedmog razreda OŠ „ Dr Zoran Đinđić“ iz Niša, i nastavniku Milošu Petroviću, dok su na trećem mestu Miloš Pandurović, učenik sedmog razreda OŠ „Laza K. Lazarević“ iz Šapca, i nastavnica Dušica Stojanović Marković.

Specijalne nagrade za uložen trud i iskazanu kreativnost u radu primili su Anđela Kondić, učenica osmog razreda OŠ „Sveti Sava“, iz područnog odeljenja Divoš u Sremskoj Mitrovici, kao i predstavnici grupa učenika OŠ „Veljko Ramadanović“, škole za decu oštećenog vida iz Zemuna, OŠ „Stevan Sremac“ iz Borče, OŠ „Kralj Petar Prvi“ iz Beograda i OŠ „Slobodan Sekulić“ iz Užica.