Požežani i građani zapadne Srbije su saglasni da je izgradnja auto-puta bio višedecenijski san svih građana i svih generacija, veoma značajna za privredu, turizam i uopšte za udobnost građana i prosperitet regije.

Puštanjem u saobraćaj ove deonice postavljeni su čvrsti temelji za izgradnju auto-puta E-763 čime bi se konačno rešilo pitanje uskog grla na vezi između centralne i istočne Evrope do Jadranskog mora i učvrstila pozicija Srbije kao jednog od najvažnijih trasnportnih čvorišta u jugoistočnoj Evropi.

1/6 Vidi galeriju Deonica auto-puta Pakovraće - Požega otvorena za saobraćaj Foto: Kurir

Ovi važni podaci doneli su prosperitet, olakšan rad i brojne benefite velikim privrednim subjektima kakvih je u Požegi mnogo ali značaj modernog puta osetili su i mali preduzetnici, ugostitelji i turistički radnici.

Prema rečima lokalnih privrednika, vreme transporta do glavnog grada i najvećih distributivnih centara Srbije smanjeno, dok su troškovi prevoza robe značajno pali.

Ilustracija Foto: RINA

Auto-put je dodatno osnažio turizam. Požega je sada prva velika stanica za putnike na putu ka planinskim centrima zapadne Srbije, na putu ka moru a sve više turista odlučuje da ovde napravi pauzu ili produži boravak.

U poslednja dva meseca, prema podacima Turističke organizacije Požege, broj posetilaca ugostiteljskih objekata porastao je, dok je potražnja za smeštajem u seoskim domaćinstvima u okolnim selima gotovo udvostručena a konstantno se povećava broj smeštajnih kapaciteta.