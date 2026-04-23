U prokupačkom naselju Plehane kuće, odnosno na Trnavačkom putu, u naselju kod nove industrijske zone, danima već za sada nepoznato lice truje vlasničke pse i mačke. Sve je krenulo tokom prošlog vikenda, a jutros je pronađen još jedan otrovan pas. Ukupno je osam životinja za ovih nekoliko dana uginulo od za sada nepoznatog otrova.

O događaju su blagovremeno obaveštene sve nadležne institucije, koje su, kako se navodi, preduzele potrebne mere u skladu sa zakonom. Na lice mesta izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj, nakon čega je telo uginulog psa uklonjeno od strane nadležnog komunalnog preduzeća.

- Zabrinuti smo i zahtevamo pojačanu kontrolu terena, kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje bezbednosti ljudi i životinja, posebno što u naselju ima puno dece - apeluju stanovnici ovog dela Prokuplja.

Prvi slučajevi koji su primećeni vlasnici su prijavili udruženju za zaštitu pasa u Prokuplju, ali se situacije iz dana u dan ponavljaju. Kako tvrde stanovnici reč je o miroljubivim psima koji se propisno čuvaju i zbog toga je još čudije što ih neko truje.

Ne propustiteDruštvoOve rase pasa najviše laju! Evo da li je vaš ljubimac na listi najglasnijih!
Pas čeka vlasnika ispred staklenih ulaznih vrata
ŽenaŠta znači kad se pas prevrne na leđa sa šapama uvis? Grešite ako mislite da traži češkanje!
Pas leži okrenut na leđa
SrbijaUŽAS U IVANJICI! Psi otrovani širom grada, pa bačeni u Moravicu - građani u šoku: "Neko je to uradio namerno"
17709136651606652122ivanjica-hidrocentrala-fotorina5.jpg
ZanimljivostiVeterinarka objasnila zašto psi jedu travu: U ovim slučajevima vreme je za alarmantnu situaciju
Šareni pas jede travu na livadi