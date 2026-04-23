Slušaj vest

U prokupačkom naselju Plehane kuće, odnosno na Trnavačkom putu, u naselju kod nove industrijske zone, danima već za sada nepoznato lice truje vlasničke pse i mačke. Sve je krenulo tokom prošlog vikenda, a jutros je pronađen još jedan otrovan pas. Ukupno je osam životinja za ovih nekoliko dana uginulo od za sada nepoznatog otrova.

O događaju su blagovremeno obaveštene sve nadležne institucije, koje su, kako se navodi, preduzele potrebne mere u skladu sa zakonom. Na lice mesta izašli su pripadnici policije koji su obavili uviđaj, nakon čega je telo uginulog psa uklonjeno od strane nadležnog komunalnog preduzeća.

- Zabrinuti smo i zahtevamo pojačanu kontrolu terena, kako bi se sprečilo dalje ugrožavanje bezbednosti ljudi i životinja, posebno što u naselju ima puno dece - apeluju stanovnici ovog dela Prokuplja.