Sudbina životinja može biti tužna i teška koliko i ljudska, ali ponekad negde tamo nešto se tako poklopi da ih na kraju puta ipak čeka srećan kraj.

Jedna od takvih priča desila se baš u Srbiji, Ogiju i Žuletu, sada već starim psima koji su čitav svoj vek delili zajedno na jednom parčencetu ulice. Bili su, što se kaže, domaći, svi su ih znali, poneko hranio ali niko u njima nije video stvorenja iole vredna da im ponudi parčence svog dvorišta ili činijicu hrane iz dana u dan.   

Neverovatna sudbina Ogija i Žuleta, dva stara psa iz Valjeva Foto: Facebook printscreen/Udruženje za zaštitu životinja Valjevo - Čarna

Njihovu priču na mrežama ispričala je "Čarna", valjevsko udruženje za zaštitu životinja, i prenosimo je u celosti... 

"Postoje priče koje piše sam život, a ova o Ogiju i Žulu je jedna od onih koja vraća veru u ljude. Nakon čitave decenije provedene na istoj lokaciji, ovi nerazdvojni prijatelji završili su u azilu, deleći isti boks i istu sudbinu. Pre par meseci, sreća se osmehnula Ogiju – divni Nikola i njegova porodica odlučili su da otvore vrata svog doma baš jednom starijem psu i pruže mu mirnu starost. Međutim, razdvajanje je bilo preteško. Kada je Ogi otišao, Žule je strašno patio za njim. Tuga ga je potpuno slomila - osamio se, danima nije silazio sa kućice i samo je gledao u daljinu. 

Kada je Nikola saznao za njihovu neraskidivu vezu i Žulovu patnju, njegovo srce nije imalo dilemu. Nije mogao da dozvoli da Žule ostane sam. Odlučili su da dom pruže još jednom senioru i udomili su i njega! Zahvaljujući Ani, koja je pomogla oko prevoza, Žule je stigao tamo gde mu je i mesto – pored svog najboljeg prijatelja. Momenti njihovog ponovnog susreta svedoče o čistoj ljubavi. Odmah su se prepoznali i bukvalno trčali od sreće! Ogi je, kao pravi domaćin, odmah sproveo Žula kroz celo imanje, upoznao ga sa ostalim životinjama i pokazao mu okolinu. 

 Kako oni danas uživaju, to se rečima teško može opisati. Sada dva najbolja drugara u stopu patroliraju imanjem jedan za drugim. Umesto betona i neizvesnosti, pod šapama osećaju meku travu i tople krevete. Uneli su neverovatan mir u kuću, a videti ih kako spavaju jedan pored drugog, mirni i spokojni, najlepši je prizor na svetu. Njihova zahvalnost se vidi u svakom pogledu i svakom laganom mahanju repom. Oni ne traže mnogo, a vraćaju desetostruko svojom divnom naravi. 

Veliko, beskrajno hvala Nikoli i njegovoj porodici. U svetu gde svi traže mlade pse, oni su nesebično pružili ljubav za dva seniora. Pokazali su šta znači biti Čovek i koliko su stariji psi zapravo divni, skromni i puni ljubavi. 

Ogi i Žule će svoje zlatne godine provesti onako kako su proveli i ceo život - zajedno, ali ovog puta voljeni, sigurni i slobodni."

Kurir.rs/Facebook Udruženje za zaštitu životinja Valjevo - „Čarna“

