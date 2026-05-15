Udruženje guslara Vojvodine i Kulturno- umetničko društvo guslara "Marko Miljanov" iz Kule organizuju 32. po redu Festival guslara Vojvodine.

Festival se održava u subotu, 16. maja sa početkom u 19 časova u Pozorišnoj sali Kulturnog centra u Kuli.

U finalu će nastupiti najboljih 20 guslara sa teritorije Vojvodine.

Organizator i domaćin ovogodišnje manifestacije je Kulturno-umetničko društvo guslara „Marko Miljanov“, u saradnji sa Udruženjem guslara Vojvodine.

 Kulturno-umetničko društvo guslara „Marko Miljanov“ na festivalu će predstavljati guslari Ratko Joković, Čedomir Durković, Radoš Leković, Božidar Boško Miljanić i Radovan Šojić. Ove godine Pero Vujović će biti član žirija, pa neće nastupati u takmičarskom delu programa.

Veliku podršku u organizaciji pružili su Udruženje guslara Vojvodine, Opština Kula i Kulturni centar Kula, u čijim prostorijama će festival biti održan.

Kurir.rs/Dnevnik.rs

