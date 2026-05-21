Nekada se u Vranju tačno znalo šta će mladencima pokloniti kum i stari svat!Svadbena veselja su događaj za ceo život. Mladenci započinju zajednički život, krunisan brakom pred matičarem i svedocima, a porodice, prijatelji, rođaci i komšije su tu da podrže njihovu ljubav, uveličaju veselje i svojim prisustvom, te da u dobrom raspoloženju doprinesu da taj dan bude za pamćenje.

Veselja mogu biti u krugu najbližih, ali i uz velki broj zvanica. Mlada i mladoženja biraju i u većini slučajeva organizuju svoj dan.

Jedan od običaja na svadbenim veseljima je da gosti mladencima uruče i poklon. A pokloni mogu biti raznorazni od umetničkih slika, najkvalitetnijeg posuđa, komada nameštaja do koverte sa novcem…. I tu nastaje dilema evo i zašto ….

Pripadnici starijih generacija u Vranju podsećaju da se u vreme kada su se oni venčavali tačno znalo šta će mladencima pokloniti kum i stari svat.

„Tada koverta sa novcem kao poklon takoreći da nije postojala. Znalo se lepo da kum donosi mladencima električni šporet, a stari svat televizor ili frižider. Tako je barem bilo ovde na jugu“, napominje Dragiša iz Vranja.

Njegova supruga Milena podseća da su ljudi tada razmišljali više o poklonu kako bi on ujedno bio i uspomena od gosta koji ga je doneo i pomogao mladencima da se „skuće“, da počnu novi život.

 „Danas je to potpuno drugačije. Jurnjava za poklonima i razmišljanje šta kupiti ostala su u prošlosti, a sve muke oko izbora poklona zamenila je koverta sa novcem. Jednostavno i sigurno, novac je uvek potreban. Međutim s druge strane često se novac potroši ne za pokućstvo već za neko putovanje, možda i kupovinu automobila, što je potpuno u redu.. 

- Nije važno na kraju, neka su mladenci srećni i sigurni u brak. Kada sreće i ljubavi i razumevanja ima, biće i para“, mišljenja je Milena.

Ona napominje da je na svom venčanju od „starojka“ dobila „ekspres-lonac“ koji i danas koristi i zadovoljna je što ga ima .

„Skoro sam u podrumu pronašla i servis čaša sa staklenim bokalom nekorišćen svadbeni poklon samo ne znam čiji. Možda čak i sa svadbe svekra i svekrve ko to zna….“

 Suprug Dragiša kaže da je nedavno ispoštovao staro kumstvo svojih roditelja i venčao unuka „kumašina“ koga je venčao njegov otac.

„Prihvatio sam, jer poštujem tradiciju svoje porodice i pokušavam da to prenesem i na svoju decu. Venčao sam kumče i krstio njegovu decu. Organizovan je svadbeni ručak, a što se poklona tiče uz vino i cveće mladencima smo sa suprugom uručili kovertu sa iznosom novca za koji smo smatrali da će im pomoći u opremanju doma u kome će živeti.“, objašnjava Dragiša iz Vranja.

