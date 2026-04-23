Grčka muzička zvezda Nikos Vertis, vlasnik hita „An Eisai Ena Asteri“, jedne od najviralnijih pesama na društvenim mrežama, stiže u Beograd 17. juna na Belgrade
Ovaj put Vertis stiže u Srbiju i to u Beograd na vodi, na jednu od najprestižnijih festivalskih scena, na obali reke. Zbog tako posebne prilike, na ovaj koncert dovodi čak dvadeset muzičara i vrhunsku produkciju, kao i bogat repertoar sa najpoznatijim grčkim hitovima. Takav nastup garantuje odličan provod i atmosferu najpoznatijih grčkih klubova zbog kojih se odlazi u Atinu - energiju, emociju i noć koja traje do poslednjeg takta.
„An Eisai Ena Asteri“, „Thelo na me nioseis“, „S’agapao“, „De me skeftese“, ali i najveći grčki hitovi drugih izvođača deo su repertoara kojim Vertis podiže publiku i atmosferu dovodi do vrhunca.
Ulaznice su već u prodaji na svim prodajnim mestima Ticket Vision-a i online na tickets.rs - Tickets | Belgrade River Fest - Nikos Vertis
Promo