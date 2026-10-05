Početak prve svetske turneje električnim kamionom na baterijski pogon:

Tobias Wagner krenuo je sa štanda Mercedes-Benz Trucks u hali 19/20 na sajmu IAA Transportation, 20. septembra 2026. godine u 11 časova.



Planirana ruta obuhvata oko 30 zemalja na pet kontinenata, u dužini od približno 45.000 kilometara, uz cilj da putovanje bude realizovano sa manje od 80 zaustavljanja radi punjenja.



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Cilj ekspedicije: da se širom sveta demonstriraju mogućnosti električnog transporta na duge relacije, identifikuju izazovi i pruži dodatni podsticaj razvoju infrastrukture za punjenje, kao i transformaciji drumskog transporta tereta.

Leinfelden-Echterdingen/Hanover – Tobias Wagner, poznat i kao „Elektrotrucker“, u nedelju 20.09.2026.krenuo je sa sajma IAA Transportationna put oko sveta za volanom ekspedicionog vozila Mercedes-Benz eActros 600. Iskusni vozač kamiona i kreator sadržaja ima za cilj da postane prva osoba koja će u periodu od približno godinu dana obići svet električnim kamionom za transport na velike udaljenosti, sa baterijskim pogonom. Planirana ruta duga je oko 45.000 kilometara i obuhvata približno 30 zemalja u Evropi, Aziji, Australiji, Severnoj i Južnoj Americi, a predviđeno je da bude realizovana uz najviše 80 zaustavljanja radi punjenja. Cilj ekspedicije je da se mogućnosti električnog pogona u transportu na velike udaljenosti prikažu u najrazličitijim geografskim, klimatskim i infrastrukturnim uslovima, ali i da se podstakne dijalog o daljem razvoju infrastrukture za punjenje električnih kamiona u drumskom transportu.

Christian Wilz, predsednik Upravnog odbora kompanije Mercedes-Benz Trucks Germany: „Kada vozač krene na put oko sveta u serijski proizvedenom električnom kamionu, to je mnogo više od individualne avanture. To je snažan pokazatelj koliko je ova tehnologija već napredovala. Drago nam je što se Tobias Wagner za ovo putovanje odlučio upravo za naš eActros 600. Njegova ekspedicija će približiti mogućnosti električnog transporta na velike udaljenosti ljudima širom sveta, daleko izvan transportne industrije, a istovremeno će ukazati na napredak koji je još potreban kada je reč o infrastrukturi.“

Tobias Wagner dodaje: „Već nekoliko godina vozim električne kamione u međunarodnom transportu na velike udaljenosti i dobro znam šta je danas već moguće. Ovim putovanjem oko sveta želim da proverim dokle smo zaista stigli. Stići ću do mesta u kojima električna mobilnost već funkcioniše, ali i do onih gde i dalje nailazi na svoja ograničenja. Upravo takva iskustva čine ovo putovanje dragocenim za dalji razvoj drumskog transporta bez emisija.“

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Nakon zvaničnog polaska iz Hanovera, ruta će voditi iz Nemačke preko Češke, Austrije, Slovačke, Mađarske, Srbije i Bugarske do Turske. Od sredine oktobra planiran je nastavak putovanja kroz Centralnu i Istočnu Aziju, uključujući Azerbejdžan, Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgistan, Kazahstan, Kinu, Laos, Tajland, Maleziju i Singapur. Naredne etape predviđene su u Australiji, Sjedinjenim Američkim Državama i različitim zemljama Latinske Amerike. Konačna ruta može biti izmenjena u skladu sa daljim razvojem planiranja putovanja.

Put oko sveta kao praktičan test u realnim uslovima

Ekspediciono vozilo bazirano je na serijski proizvedenom modelu Mercedes-Benz eActros 600 iz fabrike u Virtu na Rajni. Za potrebe putovanja oko sveta, serijski kamion sa šasijom 4x2 dodatno je prilagođen i pretvoren u ekspediciono vozilo. Opremljen je sa dva nosača rezervnih točkova, jednostrukim pneumaticima, dodatnim svetlima integrisanim u krovni vizir, kao i posebno razvijenom nadgradnjom za boravak i život, koju je izradila kompanija Bliss Mobil.

Međunarodno aktivna logistička kompanija DHL pruža podršku u transportu vozila na neophodnim pomorskim deonicama, posebno prilikom prelaska između kontinenata.

Nikola Hagleitner, član Upravnog odbora DHL Group za poslovanje Post & Parcel Germany: „U kompaniji DHL aktivno doprinosimo održivoj transformaciji drumskog transporta tereta i već uspešno koristimo alternativne pogonske tehnologije u svakodnevnom poslovanju. Zahvaljujući našem globalnom logističkom iskustvu, podržavamo ovo putovanje oko sveta – od interkontinentalnog transporta samog vozila do brzog slanja rezervnih delova duž rute. Na ovaj način širom sveta pokazujemo šta je u transportu tereta već danas moguće.“

Tobias je kamion dodatno opremio sopstvenom DC stanicom za punjenje kompanije Alpitronic, koja, pored postojeće CCS tehnologije punjenja snage do 400 kW, omogućava i punjenje putem AC priključaka snage do 43 kW u posebnim situacijama.

Fokus na električnoj mobilnosti, infrastrukturi za punjenje i servisnoj mreži

Cilj ekspedicije je da u zahtevnim uslovima eksploatacije prikaže tehnološku zrelost, efikasnost i pouzdanost rešenja za transport na velike udaljenosti sa baterijskim električnim pogonom. Istovremeno, ekspedicija stavlja u fokus i uslove neophodne za širu primenu električnih komercijalnih vozila. Među njima je posebno važan dalji razvoj javno dostupne infrastrukture za punjenje namenjene teškim teretnim vozilima u drumskom transportu.Međunarodna mreža prodajno-servisnih partnera omogućava Tobiasu Wagneru da, ukoliko bude potrebno, duž svoje rute koristi sveobuhvatnu servisnu podršku i pomoć.

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Autentični uvidi za korisnike, vozače i širu javnost

Putovanje Tobiasa Wagnera oko sveta ima za cilj da, na osnovu iskustava iz realnih uslova, prikaže mogućnosti koje tehnologije baterijskog električnog pogona pružaju u drumskom transportu tereta. Kroz redovna javljanja sa puta, susrete sa korisnicima, vozačima i predstavnicima industrije, kao i dokumentovanje različitih uslova i scenarija eksploatacije, ekspedicija će pružiti praktičan uvid u mogućnosti električnog transporta na velike udaljenosti na globalnom nivou.

O Tobias Wagner-u

Tobias Wagner je profesionalni vozač kamiona, kreator sadržaja i ambasador električnog transporta u logistici. Ovaj 33-godišnji preduzetnik iz Milhajm am Inu, koji je prethodnih godina radio na razvoju infrastrukture za punjenje električnih vozila, od 2024. godine u potpunosti je posvećen električnoj mobilnosti u logistici.Od tada je, kao profesionalni vozač sa punim radnim vremenom u transportnoj kompaniji Nanno Janssen iz Donje Saksonije, proputovao brojne evropske zemlje, a svoja iskustva deli putem YouTube kanala. Prvim putovanjem oko sveta električnim kamionom želi da pokaže industriji komercijalnih vozila da se stvarne granice ove tehnologije – ukoliko uopšte postoje – nalaze daleko izvan granica Evrope.Kroz ovaj projekat, koji predstavlja svojevrsni primer izuzetnog značaja za dalji razvoj električnog transporta, Tobias Wagner želi da inspiriše logističke kompanije i vozače kamiona širom Evrope i podstakne ih da naprave korak ka održivijem, tišem i ekonomičnijem transportu budućnosti.

O modelu eActros 600

Kompanija Mercedes-Benz Trucks obeležila je početak serijske proizvodnje modela eActros 600 u fabrici Mercedes-Benz u Virtu krajem 2024. godine, a ovo vozilo danas je deo svakodnevnog saobraćaja u brojnim zemljama širom Evrope i van nje. Električni predvodnik u ponudi kompanije Mercedes-Benz Trucks svoje mogućnosti već je više puta dokazao u realnim uslovima – kako u svakodnevnom radu kod korisnika, tako i u okviru projekta „eActros 600 European Testing Tour 2024“, tokom kojeg je prešao više od 15.000 kilometara kroz ukupno 22 zemlje, kao i tokom „European Testing Tour Winter 2025“, kada je prešao oko 6.500 kilometara kroz zemlje severne Evrope. U oba slučaja, ukupna masa kompozicije iznosila je 40 tona.

Električni kamion je takođe proglašen za „International Truck of the Year 2025“ (Međunarodni kamion godine 2025). Reč je o najznačajnijem priznanju u industriji komercijalnih vozila, koje svake godine dodeljuje organizacija International Truck of the Year (IToY), a koju čine 24 novinara specijalizovana za komercijalna vozila iz Evrope. Jedan od ključnih faktora za dobijanje ovog priznanja bio je sveobuhvatan tehnološki koncept vozila, koji objedinjuje električnu pogonsku osovinu i LFP tehnologiju baterijskih ćelija.

Visok kapacitet baterije od više od 600 kWh – po kojem je model i dobio oznaku 600 – i nova, posebno efikasna električna pogonska osovina razvijena u kompaniji Mercedes-Benz Trucks omogućavaju modelu eActros 600 da pređe 500 kilometara[1] bez međupunjenja. Ovaj domet ostvaren je u veoma realnim, praktičnim uslovima, pri ukupnoj masi kompozicije od 40 tona, a u zavisnosti od stila vožnje i rute može biti i značajno veći.

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U najefikasnijoj konfiguraciji u pogledu potrošnje, eActros 600 sa tri baterijska paketa može da ostvari domet do 560 kilometara[2] u klasičnom transportu na velike udaljenosti, pri ukupnoj masi kompozicije od 40 tona. Zahvaljujući mogućnosti međupunjenja tokom zakonom propisanih pauza za vozače, eActros 600 će moći da pređe i više od 1.000 kilometara u jednom danu, pod uslovom da su na raspolaganju odgovarajuće mogućnosti za punjenje.

Foto: Promo

Model eActros 600 opremljen je sa tri baterijska paketa, kapaciteta po 207 kWh[3], što daje ukupni instalirani kapacitet od 621 kWh. Baterije koriste tehnologiju litijum-gvožđe-fosfatnih ćelija (LFP), koju odlikuje dug radni vek. Za razliku od drugih tehnologija baterijskih ćelija, kod LFP tehnologije moguće je iskoristiti više od 95 odsto instaliranog kapaciteta. To omogućava veći domet uz isti instalirani kapacitet baterije.