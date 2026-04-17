U unutrašnjosti automobila gotovo svaki detalj ima preciznu svrhu, a jedna od onih sitnica na koju retko ko obraća pažnju nalazi se direktno na sigurnosnom pojasu. Reč je o maloj tkanoj "omči" koja se često vidi na pojasevima suvozača i putnika pozadi. Iako mnogi misle da je to estetski detalj ili greška u proizvodnji, ova petlja ima ključnu ulogu u vašoj bezbednosti tokom sudara.

Kako ova petlja sprečava teške povrede

Ovaj element se stručno naziva petlja za upravljanje energijom. Njena glavna funkcija dolazi do izražaja u trenutku snažnog udara. Konstruisana je tako da pod ogromnim opterećenjem šavovi kontrolisano pucaju, čime se pojas produžava za nekoliko centimetara. Ovo produženje ublažava nagli pritisak pojasa na telo putnika, čime se drastično smanjuje rizik od unutrašnjih povreda organa.

Pored bezbednosne, omča ima i vrlo praktičnu ulogu u svakodnevnoj vožnji. Ona drži metalnu kopču na idealnoj visini kako bi bila lako dostupna za vezivanje. Takođe, ova petlja sprečava da otkopčana kopča udara u stub automobila ili da neprijatno zvecka dok se vozite po neravnom putu.

Zašto je važno skinuti zimsku jaknu tokom vožnje? Foto: SeventyFour/Shutterstock

Zašto vozač nema istu takvu omču

Zanimljivo je da vozačev pojas obično nema ovu tkanu petlju, već samo malo plastično dugme. Razlog je čisto bezbednosne prirode jer se vozač nalazi neposredno ispred volana i instrument table. Kada bi se vozačev pojas u sudaru produžio za tih nekoliko centimetara, postojala bi velika opasnost da glava udari direktno u upravljač, čak i pored aktiviranog vazdušnog jastuka.

Moderna automobili danas kombinuju ove petlje sa naprednim zatezačima pojaseva. Ovi sistemi u milisekundama sudara automatski zatežu pojas uz telo, dok petlja istovremeno ublažava ekstremnu silu udara. Sledeći put kada se budete vezivali, obratite pažnju na ovaj neupadljiv detalj koji je rezultat decenija inženjerskih testiranja sa jednim jedinim ciljem: da sačuva vaš život.

VIDEO: Izrada narta novog zakona vezanog za korišćenje sigurnosnog pojasa: