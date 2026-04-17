Naizgled obična komšijska prijava pokrenula je niz događaja koji bi jednog vlasnika kuće u Americi mogli skupo da koštaju.

Sve je počelo krajem januara, kada je jedan komšija prijavio Odboru za standarde zajednice stanje na prilazu kuće Keneta i Loren Harding u naselju The Villages na Floridi, udaljenom oko sat vremena vožnje od Orlanda. U prijavi je navedeno da se na prilazu nalaze tri vozila sa isteklim registracijama iz različitih saveznih država.

Nakon prijave, Hardingovi su reagovali i obnovili registracije za dva vozila – Ford Escape i Lincoln, oba registrovana na Floridi. Međutim, treći automobil ostao je problematičan. Reč je o BMW-u serije 7 pete generacije sa registarskim tablicama iz Masačusetsa koje su istekle još 2024. godine, a vozilo je i dalje stajalo na prilazu.

Zbog toga je Odeljenje za standarde zajednice izdalo upozorenje i dalo rok od pet dana da se situacija dovede u skladu sa pravilima. U suprotnom, Hardingovi će se suočiti sa kaznom od 50 dolara dnevno, sve dok ne uklone nepravilnost.

Parking ispred kuće Foto: Pat Canova / Alamy / Profimedia

Postoje dva načina da izbegnu kazne. Prvi je da obnove registraciju za sporni automobil, čime bi mogli da ga zadrže na prilazu. Druga opcija je da vozilo premeste u garažu pre isteka roka. Kako je naveo nadzornik zajednice Tom Svirs, obe opcije su u skladu sa pravilima.

Ovakvi slučajevi nisu retkost

Ovakvi slučajevi nisu retkost u zajednicama koje funkcionišu pod pravilima udruženja vlasnika kuća. Slične situacije beleže se širom Floride, gde stroga pravila često izazivaju nesuglasice među stanarima.

Jedan vlasnik kuće, poznat samo kao DB, suočio se sa kaznom jer je svoje vozilo ostavio na prilazu preko noći – i to isključivo zbog tipa automobila koji poseduje. Iako je verovao da ga državni zakon štiti, ispostavilo se da pravila zajednice imaju prednost u praksi.

U drugom slučaju, vlasniku je bilo zabranjeno da parkira više automobila na svom prilazu, ali je, proučavajući detalje lokalnih propisa i sporazuma sa gradom, uspeo da pronađe načine da zaobiđe ograničenja i nadmudri udruženje vlasnika kuća.

Priča Hardingovih tako još jednom otvara pitanje gde se završava pravo vlasništva, a gde počinju pravila zajednice – i koliko jedan previd može da košta.

VIDEO: Poskupljuje registracija vozila