Rast cena goriva širom sveta naterao je vozače da sve češće traže načine kako da smanje potrošnju, a jedno gotovo zaboravljeno slovo na menjaču ponovo je dospelo u fokus. Iako ga mnogi viđaju svakodnevno, malo ko zapravo zna čemu služi oznaka "E" na pojedinim manuelnim menjačima.

U trenutku kada troškovi energije rastu, a kretanja na tržištu nafte i kursa valuta najavljuju nova poskupljenja, svaka mogućnost uštede postaje dragocena. Upravo zbog toga, takozvani "ekonomični" režim vožnje, označen slovom "E", ponovo dobija na značaju među vozačima koji žele da smanje izdatke za gorivo.

Reč je o opciji koja funkcioniše na principu održavanja nižih obrtaja motora, čime se direktno utiče na smanjenje potrošnje. U praksi, ovaj režim podstiče vozače da što ranije prebace u višu brzinu, kako bi motor radio u optimalnom opsegu bez nepotrebnog opterećenja.

Po načinu rada, "E" brzina se često poredi sa petim stepenom prenosa, posebno kada je reč o vožnji na dužim relacijama.

Automatski menjač

Posebno dolazi do izražaja na autoputu

Njena uloga posebno dolazi do izražaja na autoputu, gde omogućava stabilnu vožnju uz minimalnu potrošnju goriva. Osim što doprinosi uštedi, ovaj režim ima i dodatne prednosti – smanjuje opterećenje motora, sprečava njegovo pregrevanje i utiče na sporije habanje delova.

Raznovrsnost oznaka na menjaču

Ipak, oznake na menjačima nisu uvek iste, a razvoj tehnologije doneo je i veću raznovrsnost u njihovom značenju. Pored slova "E", na pojedinim manuelnim menjačima mogu se naći i oznake poput "G" i "B", dok su kod automatskih menjača češći režimi poput "S", namenjenog dinamičnijoj vožnji, kao i oznake +/- koje omogućavaju ručno upravljanje promenom brzina.

Od prvih sistema sa menjačem na podu, preko onih smeštenih na volanu, pa sve do savremenih šestostepenih i sedmostepenih rešenja, tehnologija prenosa snage značajno je napredovala.

Danas mnogi automobili imaju i indikatore za promenu brzina, koji vozačima u realnom vremenu sugerišu kada da prebace u viši ili niži stepen, upravo sa ciljem postizanja maksimalne efikasnosti i smanjenja potrošnje goriva.

