da li ste znali?

da li ste znali?

Većina vozača u svojim četvorotočkašima svakodnevno koristi taster za recirkulaciju vazduha, često nesvesna da on može biti mač sa dve oštrice. Iako je ova funkcija korisna za ekspresno rashlađivanje unutrašnjosti ili blokiranje smoga i prašine u gradskoj gužvi, stručnjaci skreću pažnju na to da njeno neprekidno korišćenje može negativno uticati na psihofizičko stanje vozača.

Opasnost od pada nivoa kiseonika

Aktivacijom ovog režima prekida se prodor vazduha spolja, pa ventilacioni sistem neprestano vrti isti vazduh unutar kabine. Kako prenosi britanski Mirror, problem leži u tome što se tokom vremena u tako zatvorenom prostoru nagomilava ugljen-dioksid, dok se zalihe kiseonika troše. Iako ove promene nisu odmah uočljive, one postepeno izazivaju pad pažnje, učestalo zevanje, osećaj pospanosti i sporije procesuiranje informacija. Ovakvo stanje direktno ugrožava sigurnost, jer vozač u kritičnim momentima može reagovati sporije nego što je uobičajeno.

Dugotrajno korišćenje recirkulacije vazduha u automobilu može izazvati opasan umor i pad koncentracije. Foto: Ruslan Merentsov / Alamy / Profimedia

Iskustvo voditeljke Sijen Velbej

Na ovaj problem je ukazala i televizijska voditeljka Sijen Velbej. Prema pisanju Mirora, ona je primetila da na dužim relacijama oseća neobjašnjivu iscrpljenost. Kasnije je shvatila da je uzrok njenog umora upravo bio stalno uključen režim recirkulacije vazduha. Nakon što je promenila naviku i obezbedila stalan dotok svežeg vazduha, simptomi pospanosti su se značajno smanjili.

Naučni dokazi i preporuke stručnjaka

Istraživanje sprovedeno 2018. godine potvrdilo je da se nivo ugljen-dioksida u vozilu drastično povećava tokom dugih vožnji, naročito ako je u automobilu prisutno više osoba. Dok se kod kraćih gradskih relacija posledice retko osećaju, duga putovanja u hermetički zatvorenoj kabini mogu ozbiljno narušiti kvalitet vazduha.

Foto: Elena Krivosheina / Alamy / Profimedia

Lekari i stručnjaci za bezbednost savetuju vozačima da ovu opciju koriste samo povremeno. Redovan protok svežeg vazduha ključan je za održavanje budnosti i koncentracije. Ukoliko osetite prve znake umora, preporučljivo je da odmah otvorite prozor ili promenite režim ventilacije kako biste osvežili prostor i povratili energiju potrebnu za bezbedno upravljanje vozilom.

(Kurir.rs/Dagens)

Pogledajte video: Šta proveriti na autu pre polaska na put