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Od ove godine nagrada Zlatna antena za glumačko otkriće godine , na Festivalu drama i serija, zvaće se po prerano preminulom glumcu Slobodanu Đuriću.

Slobodan Đurić sa šeširom, crno bela fotografija
Glumac Slobodan Đurić stradao je u 32. godini Foto: Prinstcreen


Festival drama i serija FEDIS na taj način , nastavlja tradiciju da nagrade Zlatna antena nose naziv po ličnosti koja je svojim profesionalnim delanjem ostavila neizbrisiv pečat u regionalnoj produkciji TV serija.


Do sada su svoju Zlatnu antenu dobili: Ljubiša Samardžić (najbolja muška glavna uloga) Milena Dravić (najbolja glavna ženska uloga) Radmila Savićević (najbolja ženska epizodna uloga) Živojin Žika Milenković (najbolja muška epizodna uloga) Aleksandar Đorđević (najbolja režija), Zoran Simjanović (najbolja autorska muzika) i od prošle godine Siniša Pavić (najbolji scenario).


Osnivač i direktor FEDIS festivala Nenad Milenković o još jednoj Zlatnoj anteni koja će dobiti svoj naziv kaže:

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Nenad Milenković i Tea Korolija Foto: Promo


“ Misija FEDIS festivala nije samo da nagrađuje najbolje Zlatnim antenama, nego i da sačuva od zaborava neka od velikih imena našeg glumišta i najznačajnijih stvaralaca “iza kamera”. Slobodanu Đuriću se smešila velika glumačka karijera, ali ga je saobraćajna nesreća sprečila u tome, a bio je pravo glumačko otkriće u tih nekoliko godina koliko je proveo na sceni ili pred TV kamerama.

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Foto: Printskrin/jutjub


Slobodan Đurić rođen je 7. jula 1944. u Bajinoj Bašti. Živeo je u Beogradu i bio član Jugoslovenskog dramskom pozorišta. Spadao je u red izuzetno talentovanih glumaca i ostao je upamćen po glavnoj ulozi Milića Barjaktarevića u komediji „Izvinjavamo se, mnogo se izvinjavamo“, kao i kao Kostolomac u „Više od igre“ i kao Sava u sva tri nastavka serije „Pozorište u kući“. Kao mlad glumac, samo u jednoj godini dobio je tri značajna priznanja: "Zlatnog ćurana" u Jagodini, "Zlatni lovorov vijenac" u Sarajevu i Sterijinu nagradu. Poginuo je u saobraćajnoj nesreći u 32. godini života 22. decembra u Beogradu.

XVI Festival drama i serija FEDIS održava se od 6. do 8. oktobra 2026. u Domu omladine Beograda, gde se nalazi u okviru zvaničnog filmskog programa ove institucije.

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