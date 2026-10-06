Premijerno predstavljena serija radova "Herbarium": Đorđe Bukvić otvorio izložbu u Kragujevcu
- U Aleksić galeriji u Kragujevcu otvorena je izložba 'Herbarium' fotografa Đorđa Bukvića, uz premijerno predstavljanje svih sedam radova iz serije.
- Fotografije polaze od biljaka, ali kroz autorski pristup spajaju motive tela, pejzaža i zamišljenih organizama, uz digitalnu manipulaciju i nove vizuelne forme.
U galeriji Aleksić u Kragujevcu otvorila je u subotu, 3. oktobra, izložbu "Herbarium" fotografa Đorđa Bukvića, na kojoj je publika premijerno imala priliku da vidi svih sedam radova iz istoimene serije.
Izložba je pošla od stvarnih biljaka, ali je kroz autorski pristup razvila vizuelne celine u kojima su se botanički motivi stapali s predstavama tela, pejzaža i zamišljenih organizama. Bukvić je fotografisao cveće i plodove, često iz porodične bašte, a zatim promenom razmere, izdvajanjem detalja i kombinovanjem oblika stvarao nove, istovremeno prepoznatljive i neobične forme.
U pojedinim radovima prirodnim motivima pridružio je med, smolu i ćilibar, dok su pojedini elementi nastali uz pomoć digitalne manipulacije. Postavka je donela smenu krupnih planova i širokih kadrova, tamnih površina i beline, gradeći niz vizuelnih asocijacija u kojima cvet može da podseti na anatomsku strukturu ili apstraktnu teksturu.
Pogledajte kako je bilo na otvaranju izložbe
Posebno mesto u postavci zauzela je fotografija iz 2026. godine izvedena kao LED svetlosna kutija, a izložbu je pratio i dvojezični katalog u izdanju Aleksić Galerije.
Đorđe Bukvić (Kragujevac, 1996) fotograf je i kreativni direktor čiji se rad kreće između autorske fotografije, modne estetike i savremene vizuelne kulture. Njegove fotografije ranije su predstavljene na platformi PhotoVogue i u izboru Best of Vogue Italia, dok je jedan od njegovih radova bio deo grupne prezentacije The Exposure Awards u pariskom Luvru.