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U galeriji Aleksić u Kragujevcu otvorila je u subotu, 3. oktobra, izložbu "Herbarium" fotografa Đorđa Bukvića, na kojoj je publika premijerno imala priliku da vidi svih sedam radova iz istoimene serije.

Đorđe Bukvić Foto: ISO STUDIO

Izložba je pošla od stvarnih biljaka, ali je kroz autorski pristup razvila vizuelne celine u kojima su se botanički motivi stapali s predstavama tela, pejzaža i zamišljenih organizama. Bukvić je fotografisao cveće i plodove, često iz porodične bašte, a zatim promenom razmere, izdvajanjem detalja i kombinovanjem oblika stvarao nove, istovremeno prepoznatljive i neobične forme.

U pojedinim radovima prirodnim motivima pridružio je med, smolu i ćilibar, dok su pojedini elementi nastali uz pomoć digitalne manipulacije. Postavka je donela smenu krupnih planova i širokih kadrova, tamnih površina i beline, gradeći niz vizuelnih asocijacija u kojima cvet može da podseti na anatomsku strukturu ili apstraktnu teksturu.

Pogledajte kako je bilo na otvaranju izložbe

1/26 Vidi galeriju Izložba Herbarium fotografa Đorđa Bukvića Foto: ISO STUDIO

Posebno mesto u postavci zauzela je fotografija iz 2026. godine izvedena kao LED svetlosna kutija, a izložbu je pratio i dvojezični katalog u izdanju Aleksić Galerije.