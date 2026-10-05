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Na današnji dan, 5. oktobra 1940. godine, u Beogradu je rođena Milena Dravić, glumica čije je ime zauvek ostalo upisano u istoriju jugoslovenskog i srpskog filma. Tokom višedecenijske karijere igrala je u više od stotinu ostvarenja, osvajala najznačajnije domaće i međunarodne nagrade i postala lice jedne filmske epohe, ali je publika podjednako pamti i po ljubavi koju je decenijama delila sa Draganom Nikolićem.

Pogledajte u galeriji njene fotografije iz mladosti:

1/9 Vidi galeriju Milena Dravić u mladosti Foto: UtCon Collection / Alamy / Profimedia, Neoplanta Film/Kobal / Shutterstock Editorial / Profimedia, The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Njena filmska priča počela je 1959. godine u ostvarenju „Vrata ostaju otvorena“ Františeka Čapa. Samo nekoliko godina kasnije stigla je uloga koja ju je definitivno lansirala među najveće zvezde tadašnje kinematografije. Za „Prekobrojnu“ Branka Bauera 1962. godine osvojila je prvu Zlatnu arenu u Puli, a potom su se nizale uloge u filmovima koji su danas deo istorije domaćeg filma.

Milena Dravić bila je jedna od onih glumica koje nisu pripadale samo jednom žanru. Sa istom lakoćom igrala je komediju, dramu, ratni film i melodramu, zbog čega su je generacije gledalaca doživljavale kao jednu od najprepoznatljivijih filmskih figura sa prostora bivše Jugoslavije.

Milena Dravić u filmu Čovek nije tica Foto: The Hollywood Archive / Hollywood Archive / Profimedia

Nagrada u Kanu koju je pamtila čitavog života

Jedno od najvećih međunarodnih priznanja stiglo je 1980. godine na Filmskom festivalu u Kanu. Za ulogu u filmu „Poseban tretman“ Gorana Paskaljevića Milena Dravić dobila je nagradu za najbolju sporednu žensku ulogu, koju je te godine podelila sa italijanskom glumicom Karlom Gravinom.

Miloš Forman i Milena Dravić na Filmskom festivalu u Kanu Foto: Profimedia

Ipak, Milena je i godinama kasnije govorila da joj je prva Zlatna arena za „Prekobrojnu“ ostala jednako važna. Bila je to nagrada koja je došla na samom početku njenog velikog filmskog puta i potvrdila da je tada mlada glumica postala jedno od vodećih imena jugoslovenskog filma.

Milena i Gaga - ljubav koja nije tražila publiku

Milena i Gaga Foto: Jugoslovenska Kinoteka

Posebno mesto u životu Milene Dravić zauzimao je Dragan Nikolić. Zajedno su prvi put igrali u filmu „Horoskop“ Bore Draškovića, a njihova ljubavna priča godinama kasnije postala je jedna od najpoznatijih u domaćem glumištu. Venčali su se 1971. godine, bez velike ceremonije i pompe, tokom pauze na snimanju, a zatim se jednostavno vratili poslu.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/12 Vidi galeriju Milena Dravić i Dragan Nikolić Foto: Petar đorđević, Printscreen/RTS

O svom privatnom životu govorili su retko. Iako su oboje bili među najvećim zvezdama svog vremena, brak su čuvali daleko od reflektora i javnosti. Dragan Nikolić jednom je objasnio da su za dug odnos najvažniji tolerancija i razumevanje, ali i spremnost da se za zajednički život bori čak i onda kada je mnogo lakše jednostavno odustati.

- Uvek moraju da postoje tolerancija i razumevanje, pa onda sve ostalo. Za brak koji traje duže od 30 godina može da se nađe više razloga da se on prekine nego da opstane. Smatram da je najlakše nešto preseći i završiti, mnogo je teže boriti se. Ponekad i mala svađa može da osveži dan - govorio je Nikolić.

Mural na zgradi u kojoj su živeli Milena Dravić i Dragan Nikolić Foto: Kurir

Otvoreno je pričao i o tome što on i Milena nisu imali decu, priznajući da je to doživljavao kao veliki nedostatak u njihovom životu, ali ne i kao nešto što ih je sprečilo da ljubav pruže drugima.

- Mi imamo našu malu nećaku Ivu. Ona nam je nadoknadila sve ono što mi nismo imali i oko nje se okreće ceo naš svet - rekao je svojevremeno.

Gagin brod kao uspomena koja je nastavila da živi

Milena Dravić na sahrani Dragana Nikolića Foto: Aleksandar Jovanović

Dragan Nikolić preminuo je 11. marta 2016. godine, a Milena Dravić dve godine kasnije, 14. oktobra 2018. Posle njegove smrti Milena je Radetu Šerbedžiji poklonila Gagin brod, želeći da mu ostavi uspomenu na njihovog zajedničkog prijatelja.

Šerbedžija je kasnije pričao da ga je Milena pozvala svega dva meseca nakon Draganove smrti i saopštila mu svoju odluku.

Rade Šerbedžija na 31. Sarajevo film festivalu Foto: Boba Nikolić

- Zvala me je dva meseca nakon Draganove smrti, kad sam bio u Beogradu, i rekla da je Gagin brod odlučila da pokloni meni. Još ga nije ni stavio u more kad se razboleo, završavao ga je, bio je to nov brod. Rekao sam Mileni da već imam dve barke i zahvalio joj se. No, ona je, kao i obično kad bi se naljutila na mene, rekla: 'Ne lupetaj' i dodala da želi da imam uspomenu na njega.

Pogledajte u galeriji fotografije sa poslednjeg ispraćaja Milene Dravić:

1/27 Vidi galeriju MILENA DRAVIĆ SAHRANJENA PORED SVOG VOLJENOG GAGE: Uz suze, pesmu koju je čitao Voja Brajović i crkvena zvona diva ispraćena u večnost (KURIR TV) Foto: Vladimir Šporčić

Prebacio sam ga u Hrvatsku i dao mojim ljudima da njim prevoze mlade glumce na probe i predstave. Sad je u floti brijunskog teatra Ulysses. Na njemu piše Gaga, uz sliku mog druga Dragana Nikolića kao Popaja u mornarskoj majici. Sad nas Gaga vozi i Dragan Nikolić je svaki dan s nama tokom leta. Čuva nas i štiti - rekao je Šerbedžija tada.

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