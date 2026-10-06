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Film Lordana Zafranovića"Zlatni rez '42 - Djeca Kozare" nedavno je premijerno prikazan u Plavoj dvorani Sava centra, gde je pred brojnom publikom otvorio Međunarodni filmski festival FEST.

Tema filma je stradanje u ustaškom logoru Jasenovac i događaji iz 1942. godine, stavljajući u središte priče sudbinu dece sa Kozare.

Da bi se razumela tragedija koja je usledila, potrebno je vratiti se u leto 1942, kada je na području Kozare počela velika ofanziva koja će ostaviti iza sebe masovne žrtve, izbeglice i zatvaranje civila u koncentracione logore, među kojima je bilo i na hiljade dece.

Srpske žene i deca iz područja Kozare, koji su deportovani iz svojih domova, ispred logora u Daruvaru. 1942. godine Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Bitka na Kozari

Kada su u aprilu 1941. Jugoslaviju okupirale i između sebe podelile Nemačka, Italija, Mađarska i Bugarska, osnovana je i Nezavisna Država Hrvatska, u čiju teritoriju je uključeno i područje Kozare na severozapadu Bosne, zajedno sa Bosanskom Krajinom.

Već od kraja aprila, ustaše su počele da vrše pokolje nad Srbima u mestima u kojima su činili većinu stanovništva.

Usled terora, značaj deo Srba se naoružao i suprotstavio ustaškom režimu, a šume i planine Kozare postale su žarište otpora. Zbog toga su nacisti u ustaše odlučili da sredinom juna izvedu operaciju "čišćenja i pacifikacije" zapadnobosanske regije, s ciljem slamanja otpora.

Bitka na Kozari Foto: Archive PL / Alamy / Profimedia

Usledila je Bitka na Kozari, koja je jedna od najkrvavijih bitaka tokom rata za oslobođenje od nacističke i ustaške vlasti u okupiranoj Kraljevini Jugoslaviji.

Borba je vođena između Drugog krajiškog partizanskog odreda i nemačkih i ustaških združenih snaga od 10. juna do 17. jula 1942. u severozapadnoj Bosni, na planini Kozari, a ishod je bio težak poraz partizana.

Cilj operacije na Kozari bio je uništenje Drugog krajiškog partizanskog odreda i stanovništva koje ga je podržavalo.

Tokom borbenih dejstava osovinske snage opkolile su oko 3.500 partizana i oko 80.000 srpskih izbeglica, koji su od ustaškog terora potražili utočište na planini.

Odnos snaga između napadača i branilaca bio je devet prema jedan, a kako su dani prolazili, položaj opkoljenih postajao je sve teži.

Srbi i Romi koje su nacisti i ustaše uhvatili u redu za deportaciju u koncentracione logore Foto: The Picture Art Collection / Alamy / Profimedia

Početkom jula, nakon dvadeset dana neprekidnih borbi, partizanski bataljoni i izbeglice bili su iscrpljeni, stisnuti na ograničenom prostoru i izloženi stalnom artiljerijskom granatiranju i napadima protivničke avijacije.

Nestašica hrane i lekova dodatno je pogoršavala situaciju. Kada je zapretilo da će odred biti presečen na delove, doneta je odluka da se krene u proboj.

U noći između 3. i 4. i 4. i 5. jula 1942. godine deo partizana i oko 10.000 izbeglica uspeli su da se izvuku iz okruženja, ali je neprijatelj već ujutru ponovo zatvorio obruč.

Oni koji su ostali bili su prinuđeni da se podele u manje grupe i pokušaju da se sakriju u šumi ili probiju kroz neprijateljske barijere.

Foto: Muzej žrtava genocida

Masovna ubistva i deportacije u logore

Od 5. do 30. jula nemačke i hrvatske trupe sistematski su pretraživale Kozaru i susednu Prosaru.

Tokom tih akcija vršena su masovna ubistva zarobljenog stanovništva, ranjenih i zarobljenih partizana, dok su preživeli odvođeni u koncentracione logore.

Na Kozari su Vermaht i ustaški režim, prema navodima iz materijala, po prvi put od okupacije Jugoslavije u Drugom svetskom ratu primenili sistematsko čišćenje teritorije od srpskog življa.

Desetine hiljada srpskih civila deportovane su u nemačke i hrvatske koncentracione logore u Zemunu, Staroj Gradiški i Jasenovcu. Radno sposobne žene često su slate u nacističku Nemačku.

Deca u ustaškom logoru Jasenovac:

1/13 Vidi galeriju Deca u ustaškom logoru Jasenovac Foto: Printscreen, Profimedia, Privatna Arhiva, akg-images / akg-images / Profimedia, Arhiva

Posebno tragična bila je sudbina dece. Deca deportovanih i ubijenih roditelja slata su u ustaške logore za decu, Jastrebarsko i Sisak, gde su mnogi od njih umrli od gladi, hladnoće i bolesti. Tokom nemačko-hrvatskih napada na stanovništvo, koji su trajali do 30. jula 1942. godine, ubijeno je oko 20.000 stanovnika Kozare i Potkozarja, dok je 68.600 ljudi deportovano, među njima 23.500 dece.

Od ukupnog broja deportovanih, 35.000 ljudi nikada se nije vratilo na Kozaru, uključujući i preko 11.000 dece mlađe od 14 godina. Sa područja Kozare je broj ubijene dece do 14 godine starosti, prema podacima koje je objavio Dragoja Lukić 1988. godine, iznosio 11.219.

U znak sećanja na kozarsku tragediju na vrhu Mrakovica u Nacionalnom parku Kozara izgrađen je memorijalni kompleks 1971. godine, koji se sastoji od spomenika Revoluciji, spomen-zida i muzeja.

Pogledajte u galeriji fotografije spomenika na Kozari:

1/5 Vidi galeriju spomenik na Kozari Foto: Ivan Batinic / Alamy / Profimedia, Ladi Kirn / Alamy / Profimedia

Bonus video: