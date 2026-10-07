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Književnik Đorđe Matić nedavno je predstavio i u Beogradu svoju novu zbirku eseja "Sve bilo je muzika", koja objavljena izdanju "Orion art buksa". Knjiga prevazilazi okvir klasične zbirke tekstova o pesmama i izvođačima. Preko tema muzike, umetnosti, kulture i sećanja, knjiga otvara pogled na vreme i ljude koji su oblikovali kulturni prostor bivše Jugoslavije, ali i na velikane svetske rok, džez, bluz i narodne muzike.

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Foto: ATA images


Širinu tog zahvata u recenziji posebno ističe Petar Peca Popović, navodeći da je Matićev tekst "tesno vezan za ukupnost kulture iz koje je izašao", uz želju da je trezveno preispita. Kao primere izdvaja eseje o Arsenu Dediću, Džoniju Štuliću, rok izrazu u slikarstvu Miće Popovića, Kosti Bunuševcu, Korneliju Kovaču, Momčilu Popadiću, Bojanu Pečaru, Majlsu Dejvisu, Eriku Bardonu, Džimu Morisonu, Dilanu i Alvinu Liju, kao i tekstove posvećene narodnoj muzici koji obrađuju rad Sofke Nikolić, Vuleta Jevtića, Danice Obrenić, Jordana Nikolića, Lepe Lukić. Popović zaključuje da je kod Đorđa prošlost "kolona blistavih svetionika pred kojima se ostaje bez daha".

Promocija knjiga Đorđa Matića
Promocija knjiga Đorđa Matića Foto: Andreja Mitić


Time recenzija precizno sažima jednu od ključnih vrednosti knjige. Matić ne piše samo o muzici već preko nje promišlja kulturno pamćenje, lične i kolektivne istorije i sudbine umetnika. Upravo je takav pristup obeležio i razgovor na promociji, u kojem su se muzičke teme neprestano preplitale s pričama o vremenu, prostoru i ljudima.

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