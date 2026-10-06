Ako ste voleli „Semper idem”, „Upotrebu čoveka”, „Šindlerovu listu” i „Život je lep”, ovo je predstava za vas. Potresna i duboko emotivna psihološka drama „Lutka sa kreveta broj 21”, nastala po tekstu velikog jugoslovenskog pisca Đorđa Lebovića , biće izvedena sutra, u sredu, 7. oktobra 2026. godine u 21.00 čas, na Kamernoj sceni Srpskog narodnog pozorišta . Ova predstava donosi vrhunsku dramsku napetost i postavlja večna pitanja o krivici, ćutanju i suočavanju sa zlom.

Autor ovog kultnog teksta, Đorđe Lebović, nije pisao o logorima kao posmatrač, već kao svedok koji je strahote osetio na sopstvenoj koži. Sa svega petnaest godina deportovan je u Aušvic, gde je izgubio gotovo celu porodicu i dobio logoraški broj A.12750. Jedan od najfascinantnijih i najjezivijih detalja iz njegovog života jeste podatak da je, radeći na demontaži krematorijuma pred sam kraj rata, lično ušao u gasnu komoru dan nakon što su u njoj ugušene poslednje žrtve. Upravo to jezivo, opipljivo iskustvo ljudske svireposti pretočio je u maestralne tekstove koji ne dozvoljavaju da istina bude zaboravljena.