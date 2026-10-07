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Višednevna manifestacija Laboratorija za kreativno staklo (Creative Glass LAB) biće održana od 15. do 18. oktobra u Beogradu i Paraćinu i obuhvatiće konferenciju „Dijalozi o kreativnom staklu“ i izložbu „Osmo svetsko čudo“ 15. oktobra u Češkom centru Beograd, kao i Međunarodne rezidencije od 16. do 18. oktobra u Paraćinu, na Grzi.

Prvi put u Srbiji - očuvanje Ex Yu staklarskog nasleđa Foto: Dzięki Studio ljubaznošću Kaline Banke



Dr Hristina Mikić iz Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije je o predstojećoj manifestaciji rekla: „Laboratorija se po prvi put organizuje kao međunarodni događaj, koji okuplja domaće i strane umetnike i stručnjake u staklu i veći broj dešavanja. Ona je svojevrsni omaž nekadašnjem Simpozijumu oblikovanja stakla koji se održavao u Paraćinu do početka 90-ih godina, ali u jednom inovativnom formatu. Stručnjaci će imati priliku da se upoznaju sa nekim od najpoznatijih evropskih imena u staklu - Kalina Banka, Iona Stelea i Kateria Handlova, Jakub Berdych Karpelis, kao i proizvođačima stakla - Lasvit, Bomma, Ruckl, Brokis. Poseban deo je posvećen publici - od kolaža na staklu, graviranja i šlifovanja, preko foto-transfera i cijanotipije, do oblikovanja autorskih staklenih predmeta i rada sa motivima prirode, učesnici će imati priliku da sami istraže kreativni potencijal stakla i rade na povezivanju lokalne istorije, ličnih sećanja i savremenog umetničkog izraza, kako bi staklo postalo medij za nove priče o Paraćinu i njegovom nasleđu.”

Prvi put u Srbiji - očuvanje Ex Yu staklarskog nasleđa Foto: Dzięki Studio ljubaznošću Kaline Banke



U četvrtak, 15. oktobra, u 11 časova počinje konferencijski program „Dijalozi o kreativnom staklu“, koji će otvoriti H. E. Jan Bondy, ambasador Češke Republike u Beogradu, i Jiří Ulvr, zamenik guvernera Regiona Liberec. Potom sledi predavanje „Češko staklarstvo i njegovi uticaji“, posvećeno tradiciji i razvoju češkog staklarstva i njegovom značaju u međunarodnom kontekstu. Panel „Industrija stakla između tradicije i inovacija“ predstaviće načine na koje savremena češka industrija povezuje tradicionalno zanatsko znanje sa dizajnom, tehnologijom i zahtevima međunarodnog tržišta, dok će „Reinovacije u tradiciji i dizajn stakla“ biti posvećene savremenom dizajnu i novim interpretacijama staklarskog nasleđa. Konferencijski deo završava se predavanjem „Kristalna dolina – sinergija kulturnog nasleđa, turizma i regionalnog razvoja“, koje predstavlja ovaj region kao primer povezivanja staklarske tradicije sa savremenom kulturom, turizmom i regionalnim razvojem.



U 16 časova biće otvorena izložba „Osmo svetsko čudo“, posvećena staklarskoj baštini i tehnološkim dostignućima severne Češke, čiji je autor dr Petr Nový, jedan od najpriznatijih čeških kustosa za staklo i istoričara umetnosti. Kroz bogatu istorijsku dokumentaciju, arhivske materijale i odabrane eksponate, postavka predstavlja razvoj češkog staklarstva i razloge zbog kojih je češki kristal stekao status svetskog fenomena. Izložba je koncipirana kroz pet tematskih celina – „Pamćenje“, „Zanatstvo“, „Industrija“, „Umetnost“ i „Budućnost“ – koje prate razvoj staklarstva od njegovih istorijskih korena i tradicionalnih tehnika ručne izrade, preko industrijske proizvodnje i umetnosti stakla, do mladih dizajnera, ekoloških inovacija i novih formi. Na otvaranju će biti prisutan i autor izložbe.

Prvi put u Srbiji - očuvanje Ex Yu staklarskog nasleđa Foto: Dzięki Studio ljubaznošću Kaline Banke



Međunarodna rezidencija biće održana u Paraćinu, na Grzi, od 16. do 18. oktobra u formatu predavanja, demonstracija i radionica za staklo, gde će učestvovati 20 inostranih i domaćih umetnika u staklu. U pitanju su eksperimentalne radionice starih tehnika na staklu koje su bile karakteristične za 19. i 20. vek, ali koje će učesnici rezidencije kroz saradnju interpretirati i eksperimentalno primenjivati na nov, održiv i zelen način.



U subotu, 17. oktobra, biće organizovan poseban program za zainteresovanu publiku, kada će posetioci moći da se upoznaju sa radom gostujućih umetnika, ali i učestvuju u posebno dizajniranim radionicama za građane i lokalnu zajednicu. Na njima će moći sami da se oprobaju u radu sa staklom i naprave stakleni predmet inspirisan istorijom i nasleđem Paraćina. Ove radionice su besplatne i održavaju se u terminu od 12 do 16 časova u (Stara vodenica - Ugostiteljski objekat Koliba) na Grzi.

Održavanje Laboratorije za kreativno staklo sufinansirala je Evropska unija kroz projekat „Glassmaking tradition meets innovation“, kao i Švajcarska vlada, u okviru projekta „Kultura za demokratiju“, koji sprovodi Hartefakt fond. Dijalozi o kreativnom staklu održavaju se kroz partnerstvo Češkog centra Beograd, Ambasade Republike Češke u Srbiji, Regiona Liberec, Kristalne doline, Muzeja stakla i nakita u Jablonecu nad Nisom, Asocijacije češkog industrijskog dizajna i Instituta za kreativno preduzetništvo i inovacije iz Paraćina.

Prvi put u Srbiji - očuvanje Ex Yu staklarskog nasleđa Foto: Dzięki Studio ljubaznošću Kaline Banke

Više informacija o konferencijskom programu nalazi se na linku: