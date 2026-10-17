Umro operski pevač: Pre samo 40 dana ostao je bez supruge
Operski pevač Nikolaj Ivanov preminuo je 40 dana nakon svoje supruge, a dvojica maloletnih dečaka ostali su siročići.
Tužnu vest je na Fejsbuku objavio Vasko Mavrikov:
- Sa velikom tugom saznajemo da je operski pevač Nikolaj Ivanov preminuo – samo 40 dana nakon gubitka supruge. Dvoje dece ostaje bez roditelja u trenutku kada su im najpotrebniji. Organizujemo akciju donacija kojom želimo da pomognemo njihovoj dvojici dečaka i pružimo im podršku u ovom izuzetno teškom periodu. Molim vas, ako ste poznavali Nikolaja ili njegovu porodicu, ili jednostavno imate priliku da pomognete, pridružite se ovoj akciji.
Svaka donacija, bez obzira na njenu veličinu, znak je empatije i podrške. A ponekad je upravo podrška ljudi ta koja može dati nadu u najtežim trenucima – napisao je Nikolajev prijatelj.
(Kurir.rs/Espreso)