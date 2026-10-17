- Sa velikom tugom saznajemo da je operski pevač Nikolaj Ivanov preminuo – samo 40 dana nakon gubitka supruge. Dvoje dece ostaje bez roditelja u trenutku kada su im najpotrebniji. Organizujemo akciju donacija kojom želimo da pomognemo njihovoj dvojici dečaka i pružimo im podršku u ovom izuzetno teškom periodu. Molim vas, ako ste poznavali Nikolaja ili njegovu porodicu, ili jednostavno imate priliku da pomognete, pridružite se ovoj akciji.