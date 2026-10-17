"Pariz gori, nekoliko ljudi je poginulo, neko će me prebiti": Srpski influenser usred haosa u Francuskoj, objavio jeziv video!
- Srpski influenser Milivoje Ašćerić nalazi se u Parizu usred velikih protesta i kaže da je situacija alarmantna.
- Opisuje blokirane i uništene ulice, dok mu je tokom vožnje kroz grad prolazila policija i letele daske.
- Na kraju se sklonio u hotel i poručio da se plaši da će neko nastradati ili biti pretučen.
Srpski influenser Milivoje Ašćerić trenutno boravi u Parizu gde su u toku veliki protesti. Kako je objasnio, situacija je veroma alarmantna i on strahuje za svoj život.
Ovako izgledaju ulice Pariza:
-Sve su polomili u Parizu, neki su veliki protesti, nisam se informisao o čemu još. Sve se zatvorio - pričao je Mića, kada je pored njega proletela daska kojom su se gađali.
- Gori Pariz, sve su polomili. Pariz je u potpunoj blokadi, kao da je kraj sveta.
Kako je naveo, dok se vozi ulicama Pariza dok je oko njega jurila policija, bio je uplašen da će ga neko pretući.
-Tačno će me neko prebiti kao glupog turistu koji je došao da troši pare ovde, dok se oni bore za cenu mleka - rekao je Mića.
U gradovima širom Francuskedanas je došlo do sukoba između policije i demonstranata, a na ulice su izašle desetine hiljada ljudi u okviru protesta izazvanih rastućim troškovima života i pogoršanjem javnih usluga koji su među najnasilnijim u toj zemlji u poslednjih nekoliko godina.
On se na kraju evakuisao sa ulice i otišao u hotel gde se zatvorio i odakle se oglasio:
- Ovo je strašno starno šta se ovde dešava, samo pogledajte Pris protest na Tviteru.. sve radnje su razvaljene i pokradene, zgrade, automobili restorani ZAPALJENI.. sve porazbijano.. ja sam otišao u hotel, nekoliko ljudi je poginulo.. bukvalno whaaat.. - napisao je zabrinuti Mića.
(Kurir.rs/Telegraf)