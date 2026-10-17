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Srpski influenser Milivoje Ašćerić trenutno boravi u Parizu gde su u toku veliki protesti. Kako je objasnio, situacija je veroma alarmantna i on strahuje za svoj život.

Ovako izgledaju ulice Pariza:

1/5 Vidi galeriju Milivoje Ašćerić u Parizu Foto: nstagram/milicojeasceric

-Sve su polomili u Parizu, neki su veliki protesti, nisam se informisao o čemu još. Sve se zatvorio - pričao je Mića, kada je pored njega proletela daska kojom su se gađali.

- Gori Pariz, sve su polomili. Pariz je u potpunoj blokadi, kao da je kraj sveta.

Kako je naveo, dok se vozi ulicama Pariza dok je oko njega jurila policija, bio je uplašen da će ga neko pretući.

-Tačno će me neko prebiti kao glupog turistu koji je došao da troši pare ovde, dok se oni bore za cenu mleka - rekao je Mića.

U gradovima širom Francuskedanas je došlo do sukoba između policije i demonstranata, a na ulice su izašle desetine hiljada ljudi u okviru protesta izazvanih rastućim troškovima života i pogoršanjem javnih usluga koji su među najnasilnijim u toj zemlji u poslednjih nekoliko godina.

On se na kraju evakuisao sa ulice i otišao u hotel gde se zatvorio i odakle se oglasio:

- Ovo je strašno starno šta se ovde dešava, samo pogledajte Pris protest na Tviteru.. sve radnje su razvaljene i pokradene, zgrade, automobili restorani ZAPALJENI.. sve porazbijano.. ja sam otišao u hotel, nekoliko ljudi je poginulo.. bukvalno whaaat.. - napisao je zabrinuti Mića.

(Kurir.rs/Telegraf)