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20 domaćih pesama koje mladenci biraju za prvi ples

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Nakon višegodišnje dominacije numera poput "Lutka", "Pogledi u tami" i "Cesarica", tradicija prvog plesa mladenaca konačno dobija novu dimenziju. Snimci sa venčanja masovno preplavljuju TikTok i Instagram, pa je uticaj ovih platformi uneo znatno više maštovitosti među parove. Zbog toga su brojne zaboravljene pesme ponovo oživele i postale vodeći hitovi na veseljima.

Predstavljamo listu od 20 pesama koje su parovi tokom 2026. godine najčešće birali za svoj prvi zajednički ples.

Najpopularnije numere za prvi svadbeni ples "Porodično blago" – Željko Samardžić

Čuvena naslovna numera iz popularne domaće serije važi za jednu od najdirljivijih balada u našoj kinematografiji, zbog čega se mladenci rado odlučuju za nju.

"Ruzmarin" – Merima Njegomir

Nakon što ju je pevačica snimila još 1993. godine, ova pesma je ostala omiljena jer ruzmarin simbolizuje večnu odanost i brak.

"Zona Zamfirova" – Predrag Milosavljević

Filmska numera nastala pre više od dve decenije slavi ljubav Zone i Maneta, pa je danas ponovo izuzetno tražena, kako za prvi ples tako i za sam ulazak u svečanu salu.

"Ono kao ljubav" – Nikola Kojo

Naslovna pesma iz poznate humorističke serije u izvođenju čuvenog glumca postala je ogroman hit, a dodatnu popularnost stekla je nakon snimka gde je Kojo lično otpevao mladencima na venčanju.

"Vidim te u bijelom" – Tarapana bend

Poznati sastav koji redovno nastupa na proslavama namenski je snimio ovaj singl za svadbene prilike, ostvarivši blizu milion i po pregleda na Jutjubu.

"Dolazi ljubav" – Marija Šerifović

Objavljena pre tri godine povodom rođenja njenog sina Marija, ova emotivna numera je pored svadbi postala i čest pratilac objava o pridošlicama u porodicu.

"Gospodska ulica" – Boris Režak

Iako gradi karijeru već dve decenije, Režak je svoj najveći hit lansirao pre tri godine, uspevši da dirljivim stihovima osvoji srca mnogih parova.

"Znam" – Kaliopi i Željko Samardžić

Izuzetno popularan duetski hit objavljen pre tri godine broji preko 14 miliona pregleda na Jutjubu, a govori o ljubavi koja traje zauvek.

"Sve dok te bude imalo" – Dino Merlin

Mladenci se danas sve ređe opredeljuju za stariji hit "Kad si rekla da me voliš", a umesto toga radije biraju ovu Merlinovu numeru iz 2019. godine.

"Samo jednu ljubav imam" – Vlada Divljan

Mlađe generacije koje nisu odrastale uz "Idole" uglavnom prepoznaju čuvenog muzičara po ovoj pesmi, nastaloj nekoliko godina pre njegove smrti.

"Kao u snu" – Toni Cetinski

Jedna od najslušanijih balada Tonija Cetinskog u protekloj deceniji stalni je izbor parova na ovim prostorima.

"Ljubav" – Sergej Ćetković

Mnogima je dosadilo neprestano slušanje hita "Pogledi u tami", pa umesto toga sve češće biraju pesmu "Ljubav", čiji sam naziv nosi jasnu poruku.

"Moja poslednja i prva ljubavi" – Tereza Kesovija

Iako nastala pre skoro četiri decenije, ova bezvremenska pesma i dalje uspeva da probudi najjače emocije među prisutnima.

"Tvrđava ljubavi" – Tanja Savić

Za mladence koji naginju narodnom melosu, ova numera Tanje Savić iz 2014. godine predstavlja jedan od najčešćih izbora.

"U tebe sam zaljubljen" – Rođa Raičević

Veliki hit pokojnog pevača dobio je i novu verziju u izvođenju Željka Samardžića, čime je potvrdio status jedne od najlepših ljubavnih pesama.

"Samo ostani tu" – Lexington bend i Biljana Jevtić

Sa stihovima "Čuvam te, ne dam te nikom, ja samo s tobom želim sve...", ova pesma izdata pre skoro deceniju i po idealna je za ulazak u bračnu zajednicu.

"Ako te pitaju" – Petar Grašo

Sa blizu 85 miliona pregleda na Jutjubu, ova balada je godinama nezaobilazna, mada se parovi neretko odlučuju i za njegovu noviju pesmu "Je l' ti reka' ko".

"Dani i godine" – Nina Badrić

Pre deset godina Nina je objavila singl koji je osvojio čitav region i učvrstio njenu poziciju neprikosnovene kraljice ljubavnih balada.

"Moj lipi anđele" – Oliver Dragojević

Na samom kraju izdvajamo izvođača čiji su hitovi najzastupljeniji na venčanjima. Pored pesama "Cesarica" i "Što to bješe ljubav", sve su popularnije i "Moj lipi anđele", "Pred tvojim vratima", "Vjeruj mi", "Ako voliš ovu ženu", "Kad mi dođeš ti", kao i "Sreća je tamo gde si ti".

"Tebe čuvam za kraj" – Zdravko Čolić

Hitovi Zdravka Čolića već decenijama zauzimaju posebno mesto na svadbenim proslavama. Pored nezaobilaznih numera kao što su "Zagrli me", "Prava stvar" i "Gori vatra", na listi najtraženijih pesama za prvi ples našla se i ova prelepa balada.

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