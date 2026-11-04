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Dugo najavljivana, i s velikim nestrpljenjem očekivana, serija "Konstantinovo raskršće", bazirana na istoimenom romanu Dejana Stojiljkovića, dobila je datum početka emitovanja – subota, 7. novembar, u 21.55, na knalu Superstar, prenosi izdavačka kuća "Laguna".

Kako je ranije najavljeno, predviđene su tri sezone sa po deset epizoda, što bi ukupno činilo trideset epizoda. Režiju serije potpisuju Dejan Zečević i Srđan Spasić, prema scenariju Đorđa Milosavljevića. Uloge tumače: Milan Marić, Anica Dobra, Nikola Ristanovski, Milena Radulović…

Radnja serije smeštena je pred kraj Drugog svetskog rata u okupiranoj Srbiji. Nacisti tragaju za velikom tajnom Konstantina Velikog, koja može da promeni tok rata.

Prema staroj legendi, klinovi kojima je Isus bio prikovan za krst nestali su nakon Njegovog vaskrsenja. Jedan je umetnut kao deo u kruni koja je vekovima krasila glave vladara, drugi je stavljen na vrh koplja kojem je Gospod bio proboden na raspeću, a treći je pretopljen u sečivo mača... Legenda kaže da će onaj koji bude imao u posedu ove tri svete stvari zavladati svetom. Ista legenda kaže da se treća sveta relikvija nalazi na Balkanu, na jugu zemlje koju potresa građanski rat, u gradu gde je rođen prvi rimski imperator koji je poverovao u snagu Krsta...

Vizual Foto: Promo

U proleće 1939. neposredno pred početak Drugog svetskog rata, rajhsfirer Hajnrih Himler poklonio je svom vođi Adolfu Hitleru mapu na kojoj je bilo ucrtano šest pravaca u kojima bi trebalo da se kreću istraživanja drevne arijevske prošlosti. Jedan od tih pravaca pokazivao je na Srbiju.

Foto: foto Laguna