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Rock n' Rakija festival je jedinstvena manifestacija u Beogradu koja spaja tradiciju i zanatski duh vrhunske domaće rakije sa energičnom rok muzikom. Događaj će se i ove godine održati u kulturnom centru Dorćol Platz, ali za razliku od ranijih godina kada je bio u decembru, ove godine će biti početkom novembra, 6. i 7. 11. 2026. godine.

Na Dorćol Platzu gostima će se predstaviti preko 20 domaćih, većinom malih porodičnih, destilerija. Njihove proizvode moći ćete da degustirate, a proizvođači su tu da odgovore na sva vaša pitanja.

Publici će se sa svojim rakijama predstaviti izlagači, a posetioci će moći da degustiraju preko 60 različitih rakija. Rakijski matine, na koji se naplaćuje ulaz od 500 dinara počinje u 16 časova i traje do 19 časova. Za one koje žele da nauče više o rakiji pripremili smo poseban program pod nazivom UPOZNAJ RAKIJU koji počinje od 19 časova i traje do 21 čas. Kroz ovo putovanje vodiće vas vlasnici destilerija, tehnolozi i vrhunski poznavaoci destilata.



Ulaz na rakijsko-koncertni deo programa počinje od 20 časova.

Nikola Hadži Nikolić 357 Foto: Foto: Wood

Prvog dana festivala 6. 11. nastupaju boemska pank atrakcija JORGOVANI i poznati beogradski crossover bend 357.

Jorgovani su prepoznatljivi po autentičnom muzičkom stilu koji kombinuje sirovu energiju punk rocka sa kafanskim, boemskim motivima i tekstovima u kojima se prepoznaje svakodnevni život, humor, ali i radnička klasa. Važe za jedan od koncertno najaktivnijih bendova na sceni koji na živim nastupima pravi neverovatnu atmosferu u direktnom kontaktu sa publikom. Njihovi nezaboravni nastupi u Dorćol Plazu se i dalje prepričavaju.

Nakon prošlogodišnjeg spektakularnog koncerta u Domu omladine, na kojem su proslavili 30 godina karijere, grupa 357 se ponovo vraća pred svoju vernu publiku. Bend koji je tri decenije prepoznatljiv po sirovoj energiji i beskompromisnom zvuku, spreman je da još jednom zapali binu i podigne atmosferu do usijanja.

Prepoznatljivi su po energičnom zvuku koji spaja hard rok, pank, rep i ska sa elementima domaćeg folka. Predvođeni su harizmatičnim frontmenom Nikolom Hadži-Nikolićem.

Drugog dana festivala 7. 11. nastupaju kultni bendovi iz 90-tih - FAMILIJA i DECA LOŠIH MUZIČARA.

Familija je kultni beogradski sastav koji je sredinom devedesetih godina osvojio publiku jedinstvenom mešavinom rok, ska, pop i etno zvuka. Nastali kao svojevrsna supergrupa koju su činili članovi bendova U škripcu i Vampiri, ostavili su neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni hitovima kao što su „Baltazar“, „Mala mala“, „Što ja volim taj seks“, „Brate Murate“ i „Paranoja“. Prepoznatljivi po duhovitim tekstovima, zaraznoj energiji i originalnom muzičkom izrazu, članovi Familije i danas uspevaju da podjednako oduševe publiku koja je uz njih odrasla i nove generacije slušalaca.

Dve godine nakon ponovnog okupljanja Familija je u punoj koncertnoj formi i dolazi na Rock n' Rakija festival da pokaže kako se pravi prava koncertna atmosfera.

Foto: Dušan Mirković

Deca loših muzičara (DLM) je kultni beogradski rok sastav osnovan 1988. godine, poznat po autentičnom spoju roka, panka, fanka i duvačkih instrumenata. Svoj legendarni debitantski album „Dobar dan!“ objavljuju 1992. godine, lansirajući hitove koji su odmah osvojili klupsku scenu. Drugi studijski album „Prolećni dan“ iz 1995. godine definitivno ih lansira u sam vrh domaće rok muzike devedesetih godina. Na tom izdanju našla se i kultna sportska himna „Vlade Divac“, inspirisana uspehom našeg slavnog NBA košarkaša.

Nakon sjanog nastupa od pre tri godine, Deca loših muzičara ponovo dolaze na Rock n' Rakija festival, ovog puta promovišu novi album "Ustaj Slaj Stone, Srbija te zove" a publiku ce obradovati i proverenim hitovima.

DNEVNI PROGRAM (oba dana)

16:00 – 19:00 -> Rakijski matine (Ulaz: 500 din)

19:00 – 21:00 -> Rakijska radionica "Upoznaj rakiju" (Ulaz: 1.200 din)

VEČERNJI PROGRAM

Štandovi destilerija se nalaze u samoj koncertnoj sali. Vrata se otvaraju u 20:00 i to je idealno vreme da obilaženje štandova, degustaciju rakija i razgovor sa proizvođačima.

Petak, 6.11.

20:00 -> Otvaranje vrata (Pravo vreme za obilazak štandova i degustaciju)

21:00 -> 357

22:30 -> Jorgovani

Subota, 7.11.

20:00 -> Otvaranje vrata (Pravo vreme za obilazak štandova i degustaciju)

21:00 -> Familija

22:30 -> Deca loših muzičara

CENE ULAZNICA I PAKETI

U PRETPRODAJI (Gigstix prodajna mreža i Rockfire Vinyl Record Shop):

Večernji program (Koncerti + degustacija): 1.900 din (petak) / 2.200 din (subota)

Premium paket (Radionica + Večernji program): 3.000 din po danu