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Preminuo je Dragan Mlađenović Šekspir, muzičar, istraživač i idejni tvorac ansambla Renesans. Članovi njegovog sastava oprostili su se od njega rečima da nas je napustio poslednji skomrah na svetu. Skomrasi su u srednjovekovnoj Srbiji putovali drumovima i pesmom zabavljali narod, a Mlađenović je čitav život posvetio oživljavanju te zaboravljene tradicije. Nadimak Šekspir nosio je još od 1966. godine.

Dragan Mlađenović Šekspir Foto: TV Hram Printscreen



U Beogradu je diplomirao dirigovanje na Muzičkoj akademiji u klasi Dušana Skovrana, a uporedo je završio i klasičnu filologiju na Filozofskom fakultetu. Ranu muziku, dirigovanje i sviranje na istorijskim instrumentima usavršavao je u Švajcarskoj, Nemačkoj, Austriji i Velikoj Britaniji. Voleo je stare zvuke. Svirao je srednjovekovni saz i renesansne duvačke instrumente.

Sa Miomirom Ristićem i Ljubomirom Dimitrijevićem osnovao je 1969. godine ansambl Renesans, drugi najstariji sastav za ranu muziku u nekadašnjoj Jugoslaviji. Gotovo dve decenije kasnije, 1987. godine, u čast dva veka od rođenja Vuka Karadžića pokrenuo je i Pevačku družinu "Rukovet". Iza sebe je ostavio i pisanu reč, a njegova knjiga "Ogledi o srpskoj muzici" izašla je u izdanju RTS-a u julu 2020. godine. Za svoj rad dobio je Zlatnu značku Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, Plaketu "Mokranjčevi dani", Povelju Karađorđevića i Plaketu "Beli anđeo".

Dragan Mlađenović Šekspir Foto: TV Hram Printscreen