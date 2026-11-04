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Jedna od omiljenih srpskih glumica Mira Banjac danas slavi 97. rođendan. Ovim povodom oglasile su se i njene koleginice te objavile zajedničku fotografiju sa njom uz veoma emotivnu poruku.

"Ovoj vlasnici Glume, u slobodno vreme BOGINJI, dođe 97. rođendan! Blago nam što svedočimo tom čudu od osobe!!!

Zauvek nestvarno stvarna, Mira" piše u opisu fotografije glumice Srne Lango.

Mira Banjac jedna je od najvoljenijih glumica na ovim prostorima, a njena karijera traje više od sedam decenija. Iza sebe ima stotine uloga, brojne nagrade i iskustvo koje je sticala tokom čitavog života. Ipak, pored umetničkog rada, mnoge zanima i kako uspeva da sačuva energiju, vedar duh i želju za stvaranjem.

U intervjuu za eKliniku iz 2021. godine, glumica je objasnila da veruje kako genetika ima veliki uticaj na dugovečnost, ali da je upravo aktivan život ono što joj daje najveću snagu.

1/14 Vidi galeriju Uloge Mire Banjac kroz karijeru Foto: Printskrin Youtube, Printscreen YouTube, Printscreen/Youtube

"Ja sam radan čovek. Nikada se ne opuštam potpuno, uvek nešto radim, i mislim da je u radu spas, tu je moja najveća snaga", ispričala je Mira.

Posle „Vratiće se rode“ telefon joj je bio usijan



Kad je Mira Banjac u februaru 2024. izašla pred novosadsku publiku na premijeri kratkog filma „Još jedan dan“, rediteljskog prvenca Radivoja Bukvića, dočekao ju je dug aplauz. Te večeri govorila je o maramama koje je nosila pred kamerom i na sceni. Jednu od žena po kojoj je publika pamti, Ružicu Sinđelić, igrala je u seriji „Vratiće se rode“.

Mira Banjac Foto: Kristian Aranjoš

Sećam se da je posle emitovanja serije „Vratiće se rode“ moj telefon bio usijan. Javljala mi se publika koja se prepoznala u mojoj ulozi Ružice Sinđelić. Te moje marame koje su mi karijeru pronele su bile spoj sa njima. Tajna je u tome što ja obožavam svoju publiku i obratno i to je razlog mog uspeha i dugovećnosti. Ali ne verujem ni da sam najveća, ni da sam najbolja, već da sam dobra i korisna glumica - rekla je za „Blic“.