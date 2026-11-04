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Pozorište "Boško Buha" u petak veče premijerno će na sceni Teatra "Vuk" izvesti komad "Kauboji", po tekstu Saše Anočića, u adaptaciji Milene Depolo i režiji Đurđe Tešić. Gledaoci prate neobičan pozorišni proces u kom profesionalni reditelj okuplja družinu amatera autsajdera sa zadatkom da postave vestern predstavu. Dok pokušavaju da savladaju pravila pozorišta i zakone Divljeg zapada, oni se suočavaju sa sopstvenim strahovima, porazima i neostvarenim snovima. Ono što počinje kao igra prerasta u potragu za dostojanstvom, pripadanjem, i novim početkom.

Kauboji Foto: Vladimir Jablanov



Ispod humora, muzike i vedrine krije se priča o ljudima koji su navikli da budu nevidljivi i o čoveku koji u njima prepoznaje nešto što ni sami više ne vide. Zato su "Kauboji" istovremeno duhovita i dirljiva predstava o prijateljstvu, poverenju, odgovornosti i o tome šta ostavljamo drugima kada više ne možemo da budemo uz njih.

- "Kauboji" su luda, neobična priča o grupi koja se prijavi na audiciju za vestern mjuzikl. Strašno mi se dopao tekst Saše Anočića iz nezavisnog zagrebačkog teatra Egzit. Oni su u međuvremenu postali kultna predstava u regionu i za njeno postavljanje u "Bošku Buhi" bila je potrebna posebna podela, jer smo tražili neverovatne talente. Likovi pričaju o svojim životima i potrebno je da njihova sudbina dirne gledaoce. Pronašla sam svoje "kauboje" i ljude koji to mogu da izvedu na najbolji način - deo glumaca je iz našeg pozorišta, a deo čine gosti - rekla je rediteljka Đurđa Tešić.

Đurđa Tešić Foto: Zorana Jevtić



U predstavi igraju: Dejan Lutkić, Nemanja Oliverić, Đorđe Kadijević, Rade Marković, Strahinja Blažić, Mladen Vuković, Jelena Trkulja i Srđan Marković.Scenografiju potpisuje Zorana Petrov, a kostimografiju Aleksandra Lalić. Kompozitor je Srđan Marković, dok su autori tekstova songova Saša Anočić, Milena Depolo i Srđan Marković. Koreografiju potpisuje Milica Cerović, za scenski govor zadužen je Đorđe Marković, a dizajn svetla Srđan Cvetković.