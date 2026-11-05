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Svakog novembra mediji se utrkuju ko će objaviti mračniju teoriju o Milanu Mladenoviću. Uoči 32. godišnjice njegove smrti oglasila se Fondacija "Milan Mladenović", koja je objavila retko viđenje fotografije. Frontmen Ekatarine Velike preminuo je 5. novembra 1994. u 36. godini od raka pankreasa. Prava priča o njemu krije se u činjenicama koje su ostale van naslovnih strana, a govore mnogo više o tome ko je bio.

Dete za primer

Do osmog razreda osnovne škole ređao je petice. Onda se dogodio lom. U knjižici se pojavio kec iz domaćinstva, a kraj godine doneo je i dvojku iz marksizma. Razred je nekako završio s vrlodobrim uspehom. Prijatelji i porodica znali su šta se dešava jer mu je muzika već tada pojela svu pažnju.

To ga nije omelo da 1977. maturira sa čistom peticom, odbranivši rad o razlikama između Demokritove i Epikurove filozofije. Imao je tek osamnaest godina kad je prvog jula te iste godine ušao u Udruženje muzičara džeza i zabavne muzike Beograda. Roditeljima se ideja nimalo nije dopala. Tek kad su videli njegovo ime u novinama počeli su da ga podržavaju.

Milan Mladenović Foto: Vladimir Radojičić



Oko njegovih pesama i danas se pletu teorije. Ljudi vole da traže hermetične šifre, a stvarni povodi bili su sasvim prozaični. Čuvena stvar "Soba" nastala je posle kratkog boravka u JNA. Roditelji Spasa i Danica hteli su da ga obraduju, misleći da ga neće biti mesecima. Izbacili su sav nameštaj i pripremili sobu za krečenje. Milan se vratio nenajavljen. Zatekao je samo prazne zidove. Seo je i napisao tekst.

Malo ko zna i za njegovu fascinaciju Danilom Harmsom. Kad su kod nas objavljeni Harmsovi "Slučajevi", Milan je stalno pričao o toj zbirci. Na albumu saksofoniste Deže Molnara sačuvan je redak snimak gde peva Harmsove stihove na engleskom, tražeći spokoj u zelenom drveću.

Zadužbina Milana Mladenovića godinama digitalizuje materijale. Neke trake su nepovratno nestale. Među njima su demo-snimci Limunovog drveta iz 1978. u Zagrebu. Bubnjar Dule Dejanović tvrdio je da se Milan tada umalo potukao s producentom Huseinom Hasanefendićem Husom oko aranžmana. Nema ni pesme "Prevaren", koju je snimio Šarlo akrobata. Zagubljeni su i songovi za predstavu "Majka hrabrost" Lenke Udovički.

Foto: Printscreen/Youtube



Iako film "Crna Marija" danas ima kultni status, Milan ga nije podnosio. Hteo je da proba glumu, ali je bio nezadovoljan rezultatom. Muziku Srđana Jula nazvao je katastrofalno lošom, a sopstveno pevanje očajnim. Poverio se pred premijeru da se nada da se neće stideti tog filma.

Najveći koncert u karijeri nije odsvirao u Beogradu. Desio se u septembru 1992. na bečkom Heldenplacu saprojektom Rimtutituki. Pred 70.000 ljudi delio je binu s grupom Temptejšons i na srpskom vikao: "Miiiiiiir!" Austrijska publika mahom nije razumela ni reč.

Milan Mladenović Foto: Goranka Matić



Četiri godine ranije trebalo je da svira ispred Hrama Svetog Save kao gost Riblje čorbe. Patrijarh German dao je blagoslov, ali policija nije izdala dozvolu i koncert je otkazan. Milan privatno nije cenio Čorbin rad. Bora Đorđević je tvrdio da je EKV pet godina ispred domaće scene, ali da Milan nema komunikaciju s publikom.

Milan je bio deklarisani ateista. Na pitanje o višim silama odgovarao je da svako sam kuje svoju sreću. Rodbina u Makarskoj pamti scenu iz detinjstva. Baka mu je zapretila božjom kaznom, a mali Milan joj je odbrusio:

- Bako, nema Boga, to ti ne postoji! Gagarin je bio gore i nije ga video!

Sprema se monografija