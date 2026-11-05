Sve što niste znali o Milanu Mladenoviću: Imao je keca iz ovog predmeta, a evo kako su njegovi roditelji reagovali na to što se bavi muzikom
- Milan Mladenović je do osmog razreda imao petice...
- Pesma "Soba" nastala je posle njegovog povratka iz JNA i prazne sobe koju su mu roditelji pripremili za krečenje, a zadužbina čuva i digitalizuje retke materijale o njemu.
Svakog novembra mediji se utrkuju ko će objaviti mračniju teoriju o Milanu Mladenoviću. Uoči 32. godišnjice njegove smrti oglasila se Fondacija "Milan Mladenović", koja je objavila retko viđenje fotografije. Frontmen Ekatarine Velike preminuo je 5. novembra 1994. u 36. godini od raka pankreasa. Prava priča o njemu krije se u činjenicama koje su ostale van naslovnih strana, a govore mnogo više o tome ko je bio.
Dete za primer
Do osmog razreda osnovne škole ređao je petice. Onda se dogodio lom. U knjižici se pojavio kec iz domaćinstva, a kraj godine doneo je i dvojku iz marksizma. Razred je nekako završio s vrlodobrim uspehom. Prijatelji i porodica znali su šta se dešava jer mu je muzika već tada pojela svu pažnju.
To ga nije omelo da 1977. maturira sa čistom peticom, odbranivši rad o razlikama između Demokritove i Epikurove filozofije. Imao je tek osamnaest godina kad je prvog jula te iste godine ušao u Udruženje muzičara džeza i zabavne muzike Beograda. Roditeljima se ideja nimalo nije dopala. Tek kad su videli njegovo ime u novinama počeli su da ga podržavaju.
Oko njegovih pesama i danas se pletu teorije. Ljudi vole da traže hermetične šifre, a stvarni povodi bili su sasvim prozaični. Čuvena stvar "Soba" nastala je posle kratkog boravka u JNA. Roditelji Spasa i Danica hteli su da ga obraduju, misleći da ga neće biti mesecima. Izbacili su sav nameštaj i pripremili sobu za krečenje. Milan se vratio nenajavljen. Zatekao je samo prazne zidove. Seo je i napisao tekst.
Malo ko zna i za njegovu fascinaciju Danilom Harmsom. Kad su kod nas objavljeni Harmsovi "Slučajevi", Milan je stalno pričao o toj zbirci. Na albumu saksofoniste Deže Molnara sačuvan je redak snimak gde peva Harmsove stihove na engleskom, tražeći spokoj u zelenom drveću.
Zadužbina Milana Mladenovića godinama digitalizuje materijale. Neke trake su nepovratno nestale. Među njima su demo-snimci Limunovog drveta iz 1978. u Zagrebu. Bubnjar Dule Dejanović tvrdio je da se Milan tada umalo potukao s producentom Huseinom Hasanefendićem Husom oko aranžmana. Nema ni pesme "Prevaren", koju je snimio Šarlo akrobata. Zagubljeni su i songovi za predstavu "Majka hrabrost" Lenke Udovički.
Iako film "Crna Marija" danas ima kultni status, Milan ga nije podnosio. Hteo je da proba glumu, ali je bio nezadovoljan rezultatom. Muziku Srđana Jula nazvao je katastrofalno lošom, a sopstveno pevanje očajnim. Poverio se pred premijeru da se nada da se neće stideti tog filma.
Najveći koncert u karijeri nije odsvirao u Beogradu. Desio se u septembru 1992. na bečkom Heldenplacu saprojektom Rimtutituki. Pred 70.000 ljudi delio je binu s grupom Temptejšons i na srpskom vikao: "Miiiiiiir!" Austrijska publika mahom nije razumela ni reč.
Četiri godine ranije trebalo je da svira ispred Hrama Svetog Save kao gost Riblje čorbe. Patrijarh German dao je blagoslov, ali policija nije izdala dozvolu i koncert je otkazan. Milan privatno nije cenio Čorbin rad. Bora Đorđević je tvrdio da je EKV pet godina ispred domaće scene, ali da Milan nema komunikaciju s publikom.
Milan je bio deklarisani ateista. Na pitanje o višim silama odgovarao je da svako sam kuje svoju sreću. Rodbina u Makarskoj pamti scenu iz detinjstva. Baka mu je zapretila božjom kaznom, a mali Milan joj je odbrusio:
- Bako, nema Boga, to ti ne postoji! Gagarin je bio gore i nije ga video!
Sprema se monografija
Aktivizam ga nije napuštao ni devedesetih. Bio je među prvim potpisnicima peticije za smenu Slobodana Miloševića. Poslednji javni nastup bio je pravi poduhvat, u septembru 1994, preko telefonskih linija iz Beča, povezani su muzičari iz razdvojenih gradova. Dok su veze pucale, Milan i Vlatko Stefanovski svirali su sešn koji su prenosile stanice širom regiona. Zadužbina "Milan Mladenović" sve ove priče sabira u monografiju koja izlazi sledeće godine.