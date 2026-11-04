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Na Velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu, sinoć, 3. novembra, prvi put u ovoj sezoni izvedeno je „Labudovo jezero“, na muziku Petra Iljiča Čajkovskog, u koreografiji i režiji Konstantina Kostjukova, u kojem su, u glavnim ulogama, premijerno nastupili Teodora Spasić i Lev Semenov.

U tom najčuvenijem delu klasične baletske literature, prvakinja Baleta s velikim uspehom dočarala je veoma zahtevnu dvostruku ulogu Bele i Crne labudice - lirske, nežne i krhke Odete, odnosno zle, demonske Odilije. Na taj način, ova višestruko talentovana i nagrađivana umetnica, članica baletskog ansambla Narodnog pozorišta od 2011. godine, obogatila je svoju biografiju novim prvačkim ulogama. Među njima su, takođe na matičnoj sceni, i Klara („Krcko Oraščić“), Aurora („Uspavana lepotica“), Svanilda („Kopelija“), Gamzati („Bajadera“), Mlada („Ko to tamo peva“), Kitri („Don Kihot“) i Žizela („Žizela“). Teodora Spasić

završila je Srednju baletsku školu „Lujo Davičo“ u klasi Marije Milanović Bajčetić.

Na izvođenju „Labudovog jezera“, njen ravnopravan i uverljiv partner na sceni bio je Lev Semenov, u ulozi mladog i romantičnog princa Zigfrida. Semenov se školovao na dve najprestižnije baletske institucije na svetu - Vaganova baletskoj akademiji (2012–2020) i Boljšoj akademiji (2020–2021), gde je diplomirao sa najvišim ocenama. Kao solista ostvario je impresivan niz glavnih uloga u nekim od najpoznatijih svetskih baleta, kao što su Princ u „Krcku Oraščiću“, Bazil u „Don Kihotu“, Albert u „Žizeli“, Franc u „Kopeliji“ i Konrad u „Gusaru“. Već nekoliko sezona, s velikim uspehom, kao solista Baleta, nastupa u Narodnom pozorištu gde je odigrao više značajnih uloga od kojih se posebno izdvajaju dve naslovne - u domaćem delu „Banović Strahinja“ i čuvenom baletskom spektaklu „Grk Zorba“. U međuvremenu, početkom ove sezone, postao je prvak Baleta.

Bilo je ovo 30. izvođenje „Labudovog jezera“ od premijere održane 2. juna 2019. godine, a oduševljena publika u prepunoj sali, rasprodatoj danima unapred, pozdravila je na kraju predstave višeminutnim ovacijama soliste i celokupni ansambl Baleta, kao i Orkestar Narodnog pozorišta u Beogradu, pod dirigentskom upravom Đorđa Pavlovića.

Veliki doprinos umetničko-tehničkoj interpretaciji prvačkog para Teodore i Leva Semenova doprineo je njihov dugogodišnji baletski pedagog Dalija Imanić.