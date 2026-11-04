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Legendardna glumica Mira Banjac danas slavi 97. rođendan, a ćestitke joj stižu sa svih strana. Brojne kolege sa kojima je sarađivala tokom impozantne karijere uveličale su njen poseban dan.

Među njima je i glumica Milica Milša koja joj je posvetila emotivnu objavu na društvenim mrežama:

"Srećan rođendan draga moja Mirče, da budeš zdrava i jaka, da nam i dalje budeš motor i zvezda vodilja. Volim te, ljubim i grlim jako", napisala je.

Čestitkama se pridružio i scenarista Žarko Jokanović koji je takođe objavio fotografiju sa seta i posvetio emotivne reči dragoj koleginici:

-Srećan ti rođendan, draga moja Mirče. Budi mi živa i zdrava- napisao je Jokanović.

Mira Banjac jedna je od najvoljenijih glumica na ovim prostorima, a njena karijera traje više od sedam decenija. Iza sebe ima stotine uloga, brojne nagrade i iskustvo koje je sticala tokom čitavog života. Ipak, pored umetničkog rada, mnoge zanima i kako uspeva da sačuva energiju, vedar duh i želju za stvaranjem.